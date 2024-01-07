Можно готовить хоть каждый день: салат «Бейжа» поразит легкостью и особым вкусом

Салат «Бейжа» понравится многим. Он отлично подходит и к обыденному, и к праздничному столу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Его способ подачи делает блюдо более привлекательным и оригинальным. Гости могут наслаждаться вкусом и видом каждого отдельного ингредиента. Будет вкусно Праздничный и яркий «Шанхай»: готовим простой салат с исключительным вкусом Рецепт салата «Бейжа» Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 200 граммов консервированного горошка;

– 4 картофелины;

– 1 свекла;

– 200 граммов моркови по-корейски;

– 300 граммов телятины;

– 100 граммов капусты;

– 100 граммов сыра;

– 150 граммов майонеза 72%;

– 2 столовые ложки масла;

– соль по вкусу. Приготовление: Мясо помойте, положите в кипящую воду и варите 40 минут. Когда оно будет готово, охладите и нарежьте соломкой. Картошку почистьте, помойте и нарежьте соломкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом и пожарьте картофель до готовности, постоянно помешивая. Во время приготовления добавьте соли по вкусу. Свеклу промойте и варите в течение 40 – 50 минут. Охладите, почистите и натрите на грубой терке. Капусту мелко нашинкуйте, а сыр натрите. На центр большой тарелки положите горкой мясо. Вокруг кучками выложите все ингредиенты: горошек, картофель, морковь, капусту, свеклу и сыр. Украсьте салат майонезной сеточкой и подавайте к столу. Ищете рецепт вкусного салата? Попробуйте приготовить с курицей и грибами – один секретный ингредиент сделает из него настоящую вкуснятину.