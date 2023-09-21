Можно ли есть яйца при высоком холестерине: объясняют врачи

Люди со слабыми сосудами привыкли есть яйца с осторожностью: считается, что в желтках содержится слишком много холестерина, который может ударить по ослабленной сердечно-сосудистой системе. Однако диетолог Лорен Манакер в разговоре с Verywell Health посоветовала всем есть по одному яйцу в день — целиком, а не отделяя белок от желтка.

Врач объяснила, что яйца дают организму целый комплекс полезных веществ, от белка и витамина В12 до холина, который снижает риск деменции. В этом продукте действительно содержится так называемый пищевой холестерин — почти 207 мг на 1 яйцо, то есть ⅔ от суточной нормы.

По словам эксперта, пищевой холестерин — это не то же самое, что плохой холестерин в крови. Ученые доказали, что употребление 1–2 яиц в день никак не сказывается на здоровье сердца в долгосрочной перспективе, не влияет на качество крови и не закупоривает сосуды.

Для снижения нагрузки на организм диетолог советует есть яйца с овощами (например, разными видами капусты), а также продуктами, богатыми витамином Е и каротиноидами, так как белок способствует их усвояемости.

Однако перед тем, как добавить яйца в свой рацион, Манакер рекомендует все равно проконсультироваться с лечащим врачом.