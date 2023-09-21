Описание приготовления:

Фарш из индейки можно купить в специализированных магазинах или сделать его самим. Лисички можно заменить на любые другие лесные грибы или шампиньоны. Если не хотите, чтобы грибы попадались кусочками, измельчите их в блендере. Кетчуп можно взять по своему вкусу, но учтите, что от него будет зависеть вкус мясного хлеба.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Фарш индейки 500 Грамм

Грибы 200 Грамм (любые, у меня лисички)

Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)

Яйцо 2 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Кетчуп 5 Ст. ложек

Сухари панировочные 1/2 Стакана

Молоко 1/3 Стакана

Зелень По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

98 ккал

Калорийность

11 г

Белки

3 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мясного хлеба из индейки с грибами и кетчупом. Грибы переберите, очистите и сполосните.

Сухари залейте молоком и перемешайте.

Разбейте в миску с сухарями яйца, перемешайте и дайте постоять в течение 10 минут.

Репчатый лук порежьте и обжарьте в растительном масле на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.

Лисички мелко порежьте и добавьте к луку. Обжаривайте на среднем огне в течение 10 минут, перемешивая.

К обжаренным грибам с луком добавьте 3 столовые ложки кетчупа, перемешайте. Обжаривайте все в течение 3 минут, снимите с огня и остудите.

В фарш индейки добавьте измельченный чеснок, посолите и поперчите. Все хорошо перемешайте.

Выложите в фарш массу из сухарей с яйцами и молоком. Все хорошо перемешайте.

Добавьте к фаршу грибную массу и хорошо перемешайте. Доведите фарш по вкусу на соль и перец.

Прямоугольную форму для запекания смажьте растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите в нее фарш и разровняйте.

Верх мясного фарша смажьте оставшимся кетчупом.

Поставьте мясной хлеб в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 55-60 минут. Спустя время достаньте готовый мясной хлеб из духовки и дайте ему полностью остыть в форме. После этого извлеките хлеб, порежьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!