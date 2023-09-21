Портал про города-курорты | Perekop

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

На чтение: 2 минуты
Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

Описание приготовления:

Фарш из индейки можно купить в специализированных магазинах или сделать его самим. Лисички можно заменить на любые другие лесные грибы или шампиньоны. Если не хотите, чтобы грибы попадались кусочками, измельчите их в блендере. Кетчуп можно взять по своему вкусу, но учтите, что от него будет зависеть вкус мясного хлеба.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Фарш индейки 500 Грамм
  • Грибы 200 Грамм (любые, у меня лисички)
  • Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)
  • Яйцо 2 Штуки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Кетчуп 5 Ст. ложек
  • Сухари панировочные 1/2 Стакана
  • Молоко 1/3 Стакана
  • Зелень По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

98 ккал

Калорийность

11 г

Белки

3 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом»

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мясного хлеба из индейки с грибами и кетчупом. Грибы переберите, очистите и сполосните.

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

Сухари залейте молоком и перемешайте.

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

Разбейте в миску с сухарями яйца, перемешайте и дайте постоять в течение 10 минут.

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

Репчатый лук порежьте и обжарьте в растительном масле на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

Лисички мелко порежьте и добавьте к луку. Обжаривайте на среднем огне в течение 10 минут, перемешивая.

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

К обжаренным грибам с луком добавьте 3 столовые ложки кетчупа, перемешайте. Обжаривайте все в течение 3 минут, снимите с огня и остудите.

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

В фарш индейки добавьте измельченный чеснок, посолите и поперчите. Все хорошо перемешайте.

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

Выложите в фарш массу из сухарей с яйцами и молоком. Все хорошо перемешайте.

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

Добавьте к фаршу грибную массу и хорошо перемешайте. Доведите фарш по вкусу на соль и перец.

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

Прямоугольную форму для запекания смажьте растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите в нее фарш и разровняйте.

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

Верх мясного фарша смажьте оставшимся кетчупом.

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

Поставьте мясной хлеб в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 55-60 минут. Спустя время достаньте готовый мясной хлеб из духовки и дайте ему полностью остыть в форме. После этого извлеките хлеб, порежьте и подавайте к столу.

Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек