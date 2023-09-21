Описание приготовления:
Фарш из индейки можно купить в специализированных магазинах или сделать его самим. Лисички можно заменить на любые другие лесные грибы или шампиньоны. Если не хотите, чтобы грибы попадались кусочками, измельчите их в блендере. Кетчуп можно взять по своему вкусу, но учтите, что от него будет зависеть вкус мясного хлеба.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Фарш индейки 500 Грамм
- Грибы 200 Грамм (любые, у меня лисички)
- Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)
- Яйцо 2 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Кетчуп 5 Ст. ложек
- Сухари панировочные 1/2 Стакана
- Молоко 1/3 Стакана
- Зелень По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
98 ккал
Калорийность
11 г
Белки
3 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясной хлеб из индейки с грибами и кетчупом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мясного хлеба из индейки с грибами и кетчупом. Грибы переберите, очистите и сполосните.
Сухари залейте молоком и перемешайте.
Разбейте в миску с сухарями яйца, перемешайте и дайте постоять в течение 10 минут.
Репчатый лук порежьте и обжарьте в растительном масле на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.
Лисички мелко порежьте и добавьте к луку. Обжаривайте на среднем огне в течение 10 минут, перемешивая.
К обжаренным грибам с луком добавьте 3 столовые ложки кетчупа, перемешайте. Обжаривайте все в течение 3 минут, снимите с огня и остудите.
В фарш индейки добавьте измельченный чеснок, посолите и поперчите. Все хорошо перемешайте.
Выложите в фарш массу из сухарей с яйцами и молоком. Все хорошо перемешайте.
Добавьте к фаршу грибную массу и хорошо перемешайте. Доведите фарш по вкусу на соль и перец.
Прямоугольную форму для запекания смажьте растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите в нее фарш и разровняйте.
Верх мясного фарша смажьте оставшимся кетчупом.
Поставьте мясной хлеб в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 55-60 минут. Спустя время достаньте готовый мясной хлеб из духовки и дайте ему полностью остыть в форме. После этого извлеките хлеб, порежьте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!