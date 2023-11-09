ГлавнаяРецептыМожно печь хоть каждый день: приготовьте нежнейший манник «Зебра» по проверенному рецепту Можно печь хоть каждый день: приготовьте нежнейший манник «Зебра» по проверенному рецепту На чтение: 2 минуты Манник – бюджетная выпечка, поэтому его можно делать хоть каждый день. Пожалуй, это самый простой пирог, с которым справится каждый. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Он актуален осенью и зимой и имеет множество вариаций. Одна из них – «Зебра», сочетающая сливочный и шоколадный вкус. Интересно Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами Пошаговый рецепт манника «Зебра» Время: 1 час + 5 минут для подготовки Порций: 5 Ингредиенты: – 250 граммов пшеничной муки; – 1 стакан манки; – 1 стакан сахара; – 3 куриных яйца; – 80 миллилитров подсолнечного масла; – 300 миллилитров кефира; – 10 грамм разрыхлителя для теста; – 4 столовых ложки какао. Приготовление: Соедините манку с кефиром, хорошо перемешайте и оставьте на 20 – 30 минут. Яйца вместе с сахаром взбейте миксером до густой пены. Добавьте по вкусу ванильный сахар и щепотку соли. В массу влейте масло и тщательно перемешайте. К манке с кефиром добавьте 10 грамм разрыхлителя, влейте туда же яичную смесь и перемешайте. Добавьте просеянную муку и снова перемешайте. Тесто разделите на две части. К одной добавьте какао и перемешайте. Форму для манника застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Выложите горкой 2 столовых ложки сначала белого теста, а затем столько же коричневого. Продолжайте заполнять форму таким образом, пока тесто не закончится. По желанию сформируйте более оригинальный узор ложкой. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 30 – 40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями