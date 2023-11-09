Можно печь хоть каждый день: приготовьте нежнейший манник «Зебра» по проверенному рецепту

Манник – бюджетная выпечка, поэтому его можно делать хоть каждый день. Пожалуй, это самый простой пирог, с которым справится каждый.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Он актуален осенью и зимой и имеет множество вариаций. Одна из них – «Зебра», сочетающая сливочный и шоколадный вкус.

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Пошаговый рецепт манника «Зебра»

Время: 1 час + 5 минут для подготовки

Порций: 5

Ингредиенты:

– 250 граммов пшеничной муки;

– 1 стакан манки;

– 1 стакан сахара;

– 3 куриных яйца;

– 80 миллилитров подсолнечного масла;

– 300 миллилитров кефира;

– 10 грамм разрыхлителя для теста;

– 4 столовых ложки какао.

Приготовление:

Соедините манку с кефиром, хорошо перемешайте и оставьте на 20 – 30 минут.

Яйца вместе с сахаром взбейте миксером до густой пены. Добавьте по вкусу ванильный сахар и щепотку соли.

В массу влейте масло и тщательно перемешайте.

К манке с кефиром добавьте 10 грамм разрыхлителя, влейте туда же яичную смесь и перемешайте.

Добавьте просеянную муку и снова перемешайте. Тесто разделите на две части. К одной добавьте какао и перемешайте.

Форму для манника застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом.

Выложите горкой 2 столовых ложки сначала белого теста, а затем столько же коричневого. Продолжайте заполнять форму таким образом, пока тесто не закончится. По желанию сформируйте более оригинальный узор ложкой.

Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 30 – 40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Приятного аппетита!