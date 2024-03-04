ГлавнаяРецептыМожно съесть хоть ведро: готовим вкуснейший весенний салат из огурцов «Наслаждение» Можно съесть хоть ведро: готовим вкуснейший весенний салат из огурцов «Наслаждение» На чтение: 2 минуты Салат из огурцов «Наслаждение» обязательно придаст вам весеннего настроения. Этот рецепт такой простой, что вы справитесь за считанные минуты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Половина ингредиентов – свежая, а еще половина – тушеная. Такой салат можно есть и теплым, и холодным – он одинаково вкусный. Вам понравится 5 минут – и готово: приготовьте простую намазку из тунца Весенний салат из огурцов «Наслаждение» Время: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты для салата: – 4 свежих огурца; – 1 луковица; – 3 зубчика чеснока; – 1 красный сладкий перец; – пучок зеленого лука; – соль по вкусу. Для дрессинга: – 1 столовая ложка оливкового масла; – 1 столовая ложка рисового уксуса; – 1 столовая ложка меда; – 1 столовая ложка соевого соуса; – 1 столовая ложка кунжута. Приготовление: Помойте огурцы, обрежьте переднюю и заднюю части, а остальные порежьте ломтиками. Выложите в миску, посыпьте солью. Лук почистьте и очень тонко нашинкуйте. Очищенный чеснок мелко нарежьте. Потушите их на сковороде в масле на слабом огне до мягкости лука. Перец помойте и очистьте от сердцевины. Нарежьте тонкой соломкой и добавьте на сковороду к луку. Тушите, пока перец станет мягким. Также вымойте и порежьте зеленый лук. С огурцов слейте лишнюю воду. Все ингредиенты выложите в миску. Смешайте оливковое масло, соевый соус, рисовый уксус, мед и семена кунжута. Заправьте салат и хорошо перемешайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить аппетитные суши-бургеры. Это очень просто и вкусно. Поделитесь с друзьями