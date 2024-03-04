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Клюква на коньяке

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Клюква на коньяке

Описание приготовления:

Клюква на коньяке — отличный вариант для тех, кто любит настойки с мягким вкусом и легким ароматом, который компенсирует насыщенный яркий цвет. Для приготовления напитка лучше использовать свежие ягоды, но и замороженные тоже подойдут. Кисло-сладкие ягоды клюквы отлично оттеняют коньячные нотки.
Основной ингредиент: Ягоды / Клюква Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

  • Клюква 500 Грамм
  • Коньяк 300 Грамм
  • Сахар 1 Стакан
  • Вода 1 Стакан

Количество порций 2

Калорийность

105 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клюква на коньяке»

Клюква на коньяке

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Ягоды переберите, если ягоды замороженные, дайте им немного разморозиться.

Клюква на коньяке

В чистую банку влейте теплую кипяченую воду и всыпьте сахар. Все перемешайте до растворения сахара.

Клюква на коньяке

Ягоды клюквы разомните в кашицу и добавьте в банку. Все хорошо перемешайте.

Клюква на коньяке

Налейте в банку коньяк и перемешайте. Плотно закройте банку и уберите в темное место на 4 дня. После этого клюкву на коньяке тщательно процедите, разлейте по бутылкам и плотно закройте. Уберите в холодильник на 4 часа и подавайте.

Клюква на коньяке

Приятного употребления!

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