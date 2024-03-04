Описание приготовления:

Клюква на коньяке — отличный вариант для тех, кто любит настойки с мягким вкусом и легким ароматом, который компенсирует насыщенный яркий цвет. Для приготовления напитка лучше использовать свежие ягоды, но и замороженные тоже подойдут. Кисло-сладкие ягоды клюквы отлично оттеняют коньячные нотки.

Основной ингредиент: Ягоды / Клюква Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Клюква 500 Грамм

Коньяк 300 Грамм

Сахар 1 Стакан

Вода 1 Стакан

Количество порций 2

Калорийность

105 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клюква на коньяке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Ягоды переберите, если ягоды замороженные, дайте им немного разморозиться.

В чистую банку влейте теплую кипяченую воду и всыпьте сахар. Все перемешайте до растворения сахара.

Ягоды клюквы разомните в кашицу и добавьте в банку. Все хорошо перемешайте.

Налейте в банку коньяк и перемешайте. Плотно закройте банку и уберите в темное место на 4 дня. После этого клюкву на коньяке тщательно процедите, разлейте по бутылкам и плотно закройте. Уберите в холодильник на 4 часа и подавайте.

Приятного употребления!