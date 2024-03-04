Описание приготовления:
Клюква на коньяке — отличный вариант для тех, кто любит настойки с мягким вкусом и легким ароматом, который компенсирует насыщенный яркий цвет. Для приготовления напитка лучше использовать свежие ягоды, но и замороженные тоже подойдут. Кисло-сладкие ягоды клюквы отлично оттеняют коньячные нотки.
Основной ингредиент: Ягоды / Клюква Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Клюква 500 Грамм
- Коньяк 300 Грамм
- Сахар 1 Стакан
- Вода 1 Стакан
Количество порций 2
Калорийность
105 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Клюква на коньяке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Ягоды переберите, если ягоды замороженные, дайте им немного разморозиться.
В чистую банку влейте теплую кипяченую воду и всыпьте сахар. Все перемешайте до растворения сахара.
Ягоды клюквы разомните в кашицу и добавьте в банку. Все хорошо перемешайте.
Налейте в банку коньяк и перемешайте. Плотно закройте банку и уберите в темное место на 4 дня. После этого клюкву на коньяке тщательно процедите, разлейте по бутылкам и плотно закройте. Уберите в холодильник на 4 часа и подавайте.
Приятного употребления!