Описание приготовления:
Молочная пастила чем-то напоминает рахат-лукум, но более нежная. С ней можно попить чай или просто перекусить. Если хотите более сливочный вкус, замените молоко для крахмала сливками. Если же хотите менее калорийный вариант, замените молоко для крахмала водой.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сахар Блюдо: Десерты / Пастила / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 2 Стакана (3,6% жирности)
- Крахмал картофельный 1/2 Стакана
- Сахар 1/2 Стакана
- Соль 1 Щепотка
- Ванильный сахар По вкусу
- Масло растительное 1 Чайная ложка
Количество порций 3
Калорийность
781 ккал
Калорийность
0 г
Белки
84 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Молочная пастила»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления молочной пастилы.
В сотейник с толстым дном налейте половину молока и всыпьте сахар. Перемешайте и поставьте на средний огонь.
Мешая, варите сладкое молоко в течение 20 минут на медленном огне. Масса должна увариться и уменьшиться.
Оставшееся молоко смешайте с ванильным сахаром и разведите крахмал. Мешая молочную массу, тонкой струйкой влейте крахмальное молоко и варите, мешая до густоты.
Форму и посуду смажьте растительным маслом и переложите массу. Хорошо ее прижмите, чтобы не было пустот, и уберите в холод на 2-3 часа до застывания. Молочную пастилу порежьте и подавайте.
Приятного аппетита!