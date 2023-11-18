Описание приготовления:

Молочная пастила чем-то напоминает рахат-лукум, но более нежная. С ней можно попить чай или просто перекусить. Если хотите более сливочный вкус, замените молоко для крахмала сливками. Если же хотите менее калорийный вариант, замените молоко для крахмала водой.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Сахар Блюдо: Десерты / Пастила / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Молоко 2 Стакана (3,6% жирности)

Крахмал картофельный 1/2 Стакана

Сахар 1/2 Стакана

Соль 1 Щепотка

Ванильный сахар По вкусу

Масло растительное 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

781 ккал

Калорийность

0 г

Белки

84 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Молочная пастила»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления молочной пастилы.

В сотейник с толстым дном налейте половину молока и всыпьте сахар. Перемешайте и поставьте на средний огонь.

Мешая, варите сладкое молоко в течение 20 минут на медленном огне. Масса должна увариться и уменьшиться.

Оставшееся молоко смешайте с ванильным сахаром и разведите крахмал. Мешая молочную массу, тонкой струйкой влейте крахмальное молоко и варите, мешая до густоты.

Форму и посуду смажьте растительным маслом и переложите массу. Хорошо ее прижмите, чтобы не было пустот, и уберите в холод на 2-3 часа до застывания. Молочную пастилу порежьте и подавайте.

Приятного аппетита!