Рецепт: Рагу с мясом — на плите

Ингредиенты:

картофель — 300 грамм;

морковь — 200 грамм;

брокколи — 150 грамм;

свинина — 300 грамм;

томатная паста — 1 ст.л.;

соль — по вкусу;

лавровый лист — 2 шт.;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное — по вкусу;

капуста белокочанная — 500 грамм;

чеснок сухой — по вкусу;

репчатый лук — 150 грамм

Способ приготовления: Всем, привет! Предлагаю сегодня приготовить овощное рагу. Если готовить это блюдо без мяса, то его можно употреблять даже в пост. Что актуально в эти дни. Блюдо получается малокалорийным за счёт большого количества овощей.

Однако, я опишу приготовление с мясом. Итак, что понадобится? Прежде всего овощи. Морковь чистим, моем. С репчатым луком поступаем точно так же. Капусту моем.

Картофель очищаем, моем.

Брокколи также промываем и разбираем на соцветия.

Картофель нарезаем кубиками.

Капусту нарезаем также достаточно крупно. Морковь и лук измельчаем средними кусочками.

Мясо нарезаем средними кубиками.

Выкладываем мясо на сковороду с разогретым растительным маслом, и обжариваем его до полу готовности.

Затем добавляем к мясу морковь и лук.

Обжариваем всё вместе в течение минут пяти. И добавляем томатную пасту.

Перемешиваем смесь, держим на огне минуту и выключаем газ.

Теперь берём кастрюльку, в которой будем тушить наше рагу и на дно выкладываем половину всей капусты.

Сверху на капусту, выкладываем морковь с луком и мясом. Далее опять капусту. А сверху уже картофель, лавровый лист, перец, молотый сухой чеснок, и солим по вкусу. Наливаем стакан чистой, питьевой воды. И ставим тушиться на плиту. Вначале делаем средний огонь, а как закипит, то огонь уменьшаем до малого, и тушим под крышкой минут пятнадцать.

Через пятнадцать минут добавляем брокколи и тушим ещё минут семь.

И вот что получается по истечении этого времени.

Вкусное рагу, готово! Приятного аппетита и хорошего настроения!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.