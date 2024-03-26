Рецепт: Рагу с мясом — на плите

Ингредиенты:
картофель — 300 грамм;
морковь — 200 грамм;
брокколи — 150 грамм;
свинина — 300 грамм;
томатная паста — 1 ст.л.;
соль — по вкусу;
лавровый лист — 2 шт.;
перец черный молотый — по вкусу;
масло растительное — по вкусу;
капуста белокочанная — 500 грамм;
чеснок сухой — по вкусу;
репчатый лук — 150 грамм
Способ приготовления: Всем, привет! Предлагаю сегодня приготовить овощное рагу. Если готовить это блюдо без мяса, то его можно употреблять даже в пост. Что актуально в эти дни. Блюдо получается малокалорийным за счёт большого количества овощей.
Однако, я опишу приготовление с мясом. Итак, что понадобится? Прежде всего овощи. Морковь чистим, моем. С репчатым луком поступаем точно так же. Капусту моем.
Картофель очищаем, моем.
Брокколи также промываем и разбираем на соцветия.
Картофель нарезаем кубиками.
Капусту нарезаем также достаточно крупно. Морковь и лук измельчаем средними кусочками.
Мясо нарезаем средними кубиками.
Выкладываем мясо на сковороду с разогретым растительным маслом, и обжариваем его до полу готовности.
Затем добавляем к мясу морковь и лук.
Обжариваем всё вместе в течение минут пяти. И добавляем томатную пасту.
Перемешиваем смесь, держим на огне минуту и выключаем газ.
Теперь берём кастрюльку, в которой будем тушить наше рагу и на дно выкладываем половину всей капусты.
Сверху на капусту, выкладываем морковь с луком и мясом. Далее опять капусту. А сверху уже картофель, лавровый лист, перец, молотый сухой чеснок, и солим по вкусу. Наливаем стакан чистой, питьевой воды. И ставим тушиться на плиту. Вначале делаем средний огонь, а как закипит, то огонь уменьшаем до малого, и тушим под крышкой минут пятнадцать.
Через пятнадцать минут добавляем брокколи и тушим ещё минут семь.
И вот что получается по истечении этого времени.
Вкусное рагу, готово! Приятного аппетита и хорошего настроения!
Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.