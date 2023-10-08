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Рецепт: Салат с баклажанами — и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

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Рецепт: Салат с баклажанами — и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

Ингредиенты:
баклажаны (средней величины) — 2 300 гр.;
помидоры красные крупные — 6 000 гр.;
кабачок цукини — 1 600 гр.;
морковь (небольшая) — 1 600 гр.;
болграрский перец — 1 800 гр.;
чеснок — 600 гр;
зелень укропа и петрушки — 600 гр.;
масло растительное нерафинированное — 500 мл.;
соль — 150 гр.;
сахарный песок — 300 гр.;
перец красный острый молотый — 1 ч.л.;
перец черный молотый — 1 ч.л.;
перец душистый горошком — 2 ч.л.;
лавровый лист — 16 шт.
Способ приготовления: Доброго времени суток друзья. Во всю идёт сезон заготовок, и я так же хочу внести свой вклад в этот интереснейший процесс. И предлагаю вашему вниманию наивкуснейший овощной салат, консервированный на зиму.

И для приготовления вот такого прекраснейшего и вкусного салата

понадобятся вот такие ингредиенты, точное количество которых указано вверху рецепта.

Рецепт: Салат с баклажанами - и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

1. Во-первых овощи надо помыть, морковь почистить. У баклажан удалить несъедобные части: это плодоножку и так называемую «попку». С кабачками проделать то же самое. после порезать баклажаны и кабачки на кружочки толщиной один сантиметр. Тоньше резать не советую, так как при приготовлении эти «блинчики», если они будут тоньше одного сантиметра, поломаются и порвутся в кашу. Да! Чуть не забыл: ни баклажаны, ни кабачки предварительно солить, вымачивать и отжимать совершенно не нужно — никакой горечи и лишней влаги в них не будет в процессе приготовления, так как мы будем их обжаривать особым способом. Да еще и, нарезав их толстыми кругами, мы сокращаем время обжаривания. На сковороду ведь больше положенного не поместишь.

Рецепт: Салат с баклажанами - и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

Морковь, так как она готовится гораздо дольше предыдущих овощей и по структуре гораздо плотнее их, нарезаем толщиной примерно пол-сантиметра или чуть меньше.
Болгарский же перец очищаем от семян и плодоножки и разрезаем примерно на четыре части вдоль.
почищенные зубчики чеснока чеснока разрезаем на части такого размера, какие вы хотите их видеть и ощущать в вашем салате (то есть на ваше усмотрение и согласно вашим предпочтениям).

Рецепт: Салат с баклажанами - и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

2. Все овощи подготовили. Ну а теперь самое интересное — это надо их обжарить. Вы можете, конечно обжарить их, как обычно в небольшом количестве масла на сковороде с двух сторон. Но я советую вам их пряжить. Небольшое отступление: Пряжить это значит обжаривать в таком количестве масла, что бы они были покрыты им полностью, но так, что бы овощи при этом касались дна сковородки. То есть это что то между простым обжариванием на сковороде и жарением во фритюре. (Кстати на Руси раньше знали только такой способ обжаривания).

Рецепт: Салат с баклажанами - и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

При такой термической обработке продукт, как бы запекается снаружи, покрываясь тонкой корочкой и сохраняет свою форму, а внутри он тушится и остаётся сочным. Как вот, например на фото снизу у моркови.

Рецепт: Салат с баклажанами - и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

И в то же время касаясь дна сковороды овощи приобретают колер жареного, но при этом не подгорают, как при простом обжаривании.

Рецепт: Салат с баклажанами - и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

3. Помидоры измельчаем в блендере или через мясорубку и ставим вариться на огонь. После закипания томат варим в течении двадцати минут периодически помешивая, так как помидоры всё время стремятся пристать к дну кастрюли и пригореть.

Рецепт: Салат с баклажанами - и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

Через двадцать минут добавляем к томату мелко порезанную зелень (У меня это петрушка и в основном укроп), а так же все приготовленные специи, и варим еще десять минут, так же периодически помешивая. Зелень от стеблей освобождать не нужно, так как, во-первых они более ароматные, чем листья и во-вторых зелень всё равно будет вариться и станет мягкой. В процессе этого несколько раз снимаем пробу с блюда и регулируем количество сахара соли и остроту вашего салата так, как вы больше всего предпочитаете. То есть на свой вкус.

Рецепт: Салат с баклажанами - и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

4. Банки тщательно моем и стерилизуем, кто как умеет. Я, вот, например, стерилизую в микроволновой печи в течении четырёх минут и считаю, что этого достаточно.

После начинаем заполнять банки.

а) на дно кладу один небольшой лавровый листик, одну-две горошины душистого перца и шесть-семь горошин черного горького перца.

Рецепт: Салат с баклажанами - и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

б) после наливаем получившийся наш наивкуснейший соус (который, кстати, сам может служить самостоятельным блюдом в качестве салата). И попеременно, слоями укладываем наши овощи. Я сначала помещаю в банку несколько кружочков баклажана, сверху укладываю большой кружок кабачка и на него насыпаю чеснок.

Рецепт: Салат с баклажанами - и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

После опять заливаю это половником томатного соуса. Далее укладываю морковь, несколько полосок пряжёного болгарского перца. После опять выливаю половину половника томатно соуса с зеленью и сверху помещаю один большой или несколько маленьких кружочков баклажана.

в) Далее накрываю крышкой (крышки я предварительно не кипячу, так как уплотнительные резиновые кольца в них все равно в процессе стерилизации размягчаться) и ставлю банки с салатами в большую кастрюлю с тёплой (не холодной и не горячей) водой, что бы температура салата и воды была примерно одинаковой, дабы избежать лопания банок. На дно кастрюли я укладываю кухонное полотенце, что бы банки при стерилизации не полопались и не побились. Вода должна доходить до плечиков банок (не выше), что бы при кипении она не заливалась внутрь банок. Довожу до кипения воду и, убавив огонь, стерилизую банки с салатами в течении двадцати минут. салат за это время доготавливается.

г) Ну а далее, как всегда: закатываю банки крышками при помощи закаточной машинки, переворачиваю их кверху дном и укрываю тёплым банным полотенцем до их полного остывания. И вот такой аппетитный превосходный салат получается.

Рецепт: Салат с баклажанами - и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

Этот салат можно есть горячим, но мне он больше всего нравится в холодном виде, как основное блюда, так и в качестве дополнительного гарнира. Так же я с ним делаю овощной суп, выложив банку этого салата и банку куриной тушёнки собственного приготовления в кастрюлю. Добавляю туда квашеной или маринованной капусты, один литр воды, довожу до кипения и быстрый превосходный овощной супчик готов. Это очень удобно. Можно заморочиться и добавить в суп отварной картофель, но это будет гораздо дольше.

P.s. Да! Времени для приготовления этот салат занимает много и приходится заморочиться с обжариванием всех этих овощей. Но! Я вам так скажу — оно того стоит! Когда вы попробуете это блюдо, вы поймете, что старались не зря и будете делать этот салат постоянно.

А я по традиции желаю вам приятного аппетита и творческих кулинарных успехов!

Время приготовления: 5 ч.

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