Рецепт: Салат с баклажанами — и овощами в томатном соусе, консервированный на зиму

Ингредиенты:

баклажаны (средней величины) — 2 300 гр.;

помидоры красные крупные — 6 000 гр.;

кабачок цукини — 1 600 гр.;

морковь (небольшая) — 1 600 гр.;

болграрский перец — 1 800 гр.;

чеснок — 600 гр;

зелень укропа и петрушки — 600 гр.;

масло растительное нерафинированное — 500 мл.;

соль — 150 гр.;

сахарный песок — 300 гр.;

перец красный острый молотый — 1 ч.л.;

перец черный молотый — 1 ч.л.;

перец душистый горошком — 2 ч.л.;

лавровый лист — 16 шт.

Способ приготовления: Доброго времени суток друзья. Во всю идёт сезон заготовок, и я так же хочу внести свой вклад в этот интереснейший процесс. И предлагаю вашему вниманию наивкуснейший овощной салат, консервированный на зиму.

И для приготовления вот такого прекраснейшего и вкусного салата

понадобятся вот такие ингредиенты, точное количество которых указано вверху рецепта.

1. Во-первых овощи надо помыть, морковь почистить. У баклажан удалить несъедобные части: это плодоножку и так называемую «попку». С кабачками проделать то же самое. после порезать баклажаны и кабачки на кружочки толщиной один сантиметр. Тоньше резать не советую, так как при приготовлении эти «блинчики», если они будут тоньше одного сантиметра, поломаются и порвутся в кашу. Да! Чуть не забыл: ни баклажаны, ни кабачки предварительно солить, вымачивать и отжимать совершенно не нужно — никакой горечи и лишней влаги в них не будет в процессе приготовления, так как мы будем их обжаривать особым способом. Да еще и, нарезав их толстыми кругами, мы сокращаем время обжаривания. На сковороду ведь больше положенного не поместишь.

Морковь, так как она готовится гораздо дольше предыдущих овощей и по структуре гораздо плотнее их, нарезаем толщиной примерно пол-сантиметра или чуть меньше.

Болгарский же перец очищаем от семян и плодоножки и разрезаем примерно на четыре части вдоль.

почищенные зубчики чеснока чеснока разрезаем на части такого размера, какие вы хотите их видеть и ощущать в вашем салате (то есть на ваше усмотрение и согласно вашим предпочтениям).

2. Все овощи подготовили. Ну а теперь самое интересное — это надо их обжарить. Вы можете, конечно обжарить их, как обычно в небольшом количестве масла на сковороде с двух сторон. Но я советую вам их пряжить. Небольшое отступление: Пряжить это значит обжаривать в таком количестве масла, что бы они были покрыты им полностью, но так, что бы овощи при этом касались дна сковородки. То есть это что то между простым обжариванием на сковороде и жарением во фритюре. (Кстати на Руси раньше знали только такой способ обжаривания).

При такой термической обработке продукт, как бы запекается снаружи, покрываясь тонкой корочкой и сохраняет свою форму, а внутри он тушится и остаётся сочным. Как вот, например на фото снизу у моркови.

И в то же время касаясь дна сковороды овощи приобретают колер жареного, но при этом не подгорают, как при простом обжаривании.

3. Помидоры измельчаем в блендере или через мясорубку и ставим вариться на огонь. После закипания томат варим в течении двадцати минут периодически помешивая, так как помидоры всё время стремятся пристать к дну кастрюли и пригореть.

Через двадцать минут добавляем к томату мелко порезанную зелень (У меня это петрушка и в основном укроп), а так же все приготовленные специи, и варим еще десять минут, так же периодически помешивая. Зелень от стеблей освобождать не нужно, так как, во-первых они более ароматные, чем листья и во-вторых зелень всё равно будет вариться и станет мягкой. В процессе этого несколько раз снимаем пробу с блюда и регулируем количество сахара соли и остроту вашего салата так, как вы больше всего предпочитаете. То есть на свой вкус.

4. Банки тщательно моем и стерилизуем, кто как умеет. Я, вот, например, стерилизую в микроволновой печи в течении четырёх минут и считаю, что этого достаточно.

После начинаем заполнять банки.

а) на дно кладу один небольшой лавровый листик, одну-две горошины душистого перца и шесть-семь горошин черного горького перца.

б) после наливаем получившийся наш наивкуснейший соус (который, кстати, сам может служить самостоятельным блюдом в качестве салата). И попеременно, слоями укладываем наши овощи. Я сначала помещаю в банку несколько кружочков баклажана, сверху укладываю большой кружок кабачка и на него насыпаю чеснок.

После опять заливаю это половником томатного соуса. Далее укладываю морковь, несколько полосок пряжёного болгарского перца. После опять выливаю половину половника томатно соуса с зеленью и сверху помещаю один большой или несколько маленьких кружочков баклажана.

в) Далее накрываю крышкой (крышки я предварительно не кипячу, так как уплотнительные резиновые кольца в них все равно в процессе стерилизации размягчаться) и ставлю банки с салатами в большую кастрюлю с тёплой (не холодной и не горячей) водой, что бы температура салата и воды была примерно одинаковой, дабы избежать лопания банок. На дно кастрюли я укладываю кухонное полотенце, что бы банки при стерилизации не полопались и не побились. Вода должна доходить до плечиков банок (не выше), что бы при кипении она не заливалась внутрь банок. Довожу до кипения воду и, убавив огонь, стерилизую банки с салатами в течении двадцати минут. салат за это время доготавливается.

г) Ну а далее, как всегда: закатываю банки крышками при помощи закаточной машинки, переворачиваю их кверху дном и укрываю тёплым банным полотенцем до их полного остывания. И вот такой аппетитный превосходный салат получается.

Этот салат можно есть горячим, но мне он больше всего нравится в холодном виде, как основное блюда, так и в качестве дополнительного гарнира. Так же я с ним делаю овощной суп, выложив банку этого салата и банку куриной тушёнки собственного приготовления в кастрюлю. Добавляю туда квашеной или маринованной капусты, один литр воды, довожу до кипения и быстрый превосходный овощной супчик готов. Это очень удобно. Можно заморочиться и добавить в суп отварной картофель, но это будет гораздо дольше.

P.s. Да! Времени для приготовления этот салат занимает много и приходится заморочиться с обжариванием всех этих овощей. Но! Я вам так скажу — оно того стоит! Когда вы попробуете это блюдо, вы поймете, что старались не зря и будете делать этот салат постоянно.

А я по традиции желаю вам приятного аппетита и творческих кулинарных успехов!

Время приготовления: 5 ч.