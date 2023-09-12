Описание приготовления:

Ароматный пирог с ярким молочным привкусом понравится любителям сладкого. По вкусу он напомнит мороженое "Пломбир". Подавайте его в остывшем виде с различными напитками, сиропами, топпингами и т.д.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 2 Штуки

Молоко 200 Миллилитров (любой жирности)

Мука пшеничная 220 Грамм

Масло растительное 50 Миллилитров

Сахар 160 Грамм

Соль 2 Щепотки

Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

254 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Молочный пирог»

Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любой жирности, а растительное масло заменить топленным сливочным.

Вбейте куриные яйца в чашу миксера или кухонного комбайна. Всыпьте сахар, соль и ванильный сахар. Взбейте в течение 4-5 минут на высокой скорости техники в пышную пену.

Влейте молоко и растительное масло, перемешайте. Всыпьте пшеничную муку высшего сорта и разрыхлитель. Еще раз перемешайте, но не взбивайте.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму растительным маслом и перелейте в нее приготовленное тесто. Поместите форму в духовку на 30-40 минут.

Готовый пирог обязательно остудите, а после извлеките из формы.

Разрежьте на порционные кусочки. Помните, что нарезать нужно только остывший пирог, иначе он будет крошиться!

Подайте молочный пирог к столу с чаем или кофе, латте или теплым молоком.