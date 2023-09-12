Описание приготовления:
Ароматный пирог с ярким молочным привкусом понравится любителям сладкого. По вкусу он напомнит мороженое "Пломбир". Подавайте его в остывшем виде с различными напитками, сиропами, топпингами и т.д.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйцo 2 Штуки
- Молоко 200 Миллилитров (любой жирности)
- Мука пшеничная 220 Грамм
- Масло растительное 50 Миллилитров
- Сахар 160 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
254 ккал
Калорийность
5 г
Белки
8 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Молочный пирог»
Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любой жирности, а растительное масло заменить топленным сливочным.
Вбейте куриные яйца в чашу миксера или кухонного комбайна. Всыпьте сахар, соль и ванильный сахар. Взбейте в течение 4-5 минут на высокой скорости техники в пышную пену.
Влейте молоко и растительное масло, перемешайте. Всыпьте пшеничную муку высшего сорта и разрыхлитель. Еще раз перемешайте, но не взбивайте.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму растительным маслом и перелейте в нее приготовленное тесто. Поместите форму в духовку на 30-40 минут.
Готовый пирог обязательно остудите, а после извлеките из формы.
Разрежьте на порционные кусочки. Помните, что нарезать нужно только остывший пирог, иначе он будет крошиться!
Подайте молочный пирог к столу с чаем или кофе, латте или теплым молоком.