Рецепт: Шарлотка с орехами — В духовке

Ингредиенты:

яблоки — 3-4шт.;

мука пшеничная — 2ст.;

сахар — 1ст.;

яйца куриные — 3шт.;

грецкие орехи чищенные — полстакана;

сода пищевая — 1ч.л.;

уксус 9% — 1ч.л.;

масло сливочное — 100гр.;

сметана — 1стакан

Способ приготовления: Добрый день! Решила поэкспериментировать и сделать обычную шарлотку необычной и добавила грецкие орешки.

Итак, берём 3 яйца, 1ст. Сахара, взбиваем. Добавляем муку, сметану, соду гашеную уксусом. Хорошо перемешиваем. Нарезаем яблоки. Сковороду смазываем сливочным маслом. Сначала выкладываем слой яблок, потом высылаем орешки. Тесто ещё раз хорошо перемешиваем и выливаем на яблоки. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Сначала на нижний режим, потом на верхний режим. Печь до румяной корочки. Печь минут 20-25. Аромат очень приятный, пирог поднимается и очень пышный и мягкий получается. Как будет готов,

достаем, накрываем полотенцем, даём отдохнуть. Очень вкусно с холодным молоком. Приятного аппетита.

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.