Врачи назвали лучший напиток для диабетиков

В августе 2023 году в журнале Frontiers in Nutrition опубликовали статью, в которой врачи рассказали об одном из лучших напитков для диабетиков. По результатам исследований, нормализовать уровень сахара в крови помог настой чайного гриба, или комбуча. Об этом сообщает издание Eating Well.

По официальной статистике, в России около 10,5 млн человек живут с диабетом. В США и во многих других странах проблема стоит еще острее. Именно поэтому группа ученых из Джорджтаунского университета, Университета Небраски в Линкольне и компании MedStar Health провела клинический анализ продуктов: какие снижают уровень сахара, а какие, наоборот, повышают.

Больше всего исследователей удивили результаты, полученные в ходе экспертизы чайного гриба. И у людей без диабета, и у участников с ним комбуча снижала уровень сахара в крови.

Ученые привлекли к участию 12 человек, у которых был диагностирован диабет II типа. В течение 4 недель одна группа выпивала по 200 мл настоя чайного гриба, а другой давали плацебо. Спустя 2 месяца участников поменяли местами — результаты остались прежними.

Учитывая впечатляющий итог первого этапа испытаний, ученые планируют продолжить работу — они уже предполагают, что чайный гриб увеличивает продолжительность жизни тяжелых диабетиков на 26%.

Ученые точно не сообщают, почему напиток так влияет на состояние пациентов, но, возможно, это связано с пробиотическими свойствами чайного гриба.