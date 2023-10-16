Молочный коржик: самый правильный рецепт. Вкус детства

Коржиком считается кондитерское изделие, которое создается из пресного теста. Как правило, о коржиках многие знают благодаря Советскому Союзу. Именно в советских школах и детских садах выпекали коржики. Десерт довольно полезный, при этом не вызывает отвращения у детей.

Существует много разновидностей коржиков. Помимо молочных встречаются также батуринские, маковые, с разными начинками.

Попробуем приготовить классические молочные коржики дома.

Ингредиенты для молочных коржиков:

молоко — 100 мл;

сахар — 200 г;

яйцо — шт.;

маргарин — 100 г;

ванилин — щепотка;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

мука — 500 г.

Приготовление молочных коржиков:

В кастрюле смешиваем молоко с сахарным песком, на среднем огне растворяем песчинки. Не даем при этом молоку закипать.

После растворения сахара, выливаем молоко в глубокую тару. Кладем в горячее молоко сливочное масло, растапливаем.

Высыпаем в молочную смесь соль и ванилин, а затем постепенно частями высыпаем муку с разрыхлителем. Замешиваем мягкое тесто сперва лопаткой, затем руками.

Слегка липкое тесто выкладываем на стол, посыпанный мукой. Раскатываем тесто в пласт толщиной 5 мм. Делим тесто на круглые коржики, используем либо стакан, либо специальную форму.

Лишнюю муку стряхиваем с теста. Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность коржики. Смазываем коржики смесью желтка и столовой ложки молока.

Можно сделать вилкой узоры на поверхности.

Выпекаем коржики при 180 градусах 20-25 минут.

Получается вкусное молочное печенье — коржики. Это хороший способ заменить покупное печенье на полезное домашнее.