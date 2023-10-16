Рецепт: Творожная запеканка в микроволновке — С клубникой

Ингредиенты:
яйца куриные — 2 шт.;
мягкий обезжиренный творог — 180 гр.;
цельнозерновая мука — 25 гр.;
клубника — 4 шт.
Способ приготовления: 5 минут и десерт готов. Легко, просто и ПП.
Первым делом возьмите два яйца и хорошенько взбейте с помощью миксера, до образования небольшой пены.
Далее берём натуральный йогурт, можно заменить нежирной сметаной или термостатным йогуртом и добавляем в яичную массу.
Смешиваем до однородности. Затем отмеряем муку и соединяем.
Выпекать будем в микроволновке, выбирайте форму с высокими стенками, у меня силиконовая.
Сверху добавила немного клубничного джема, также можно использовать и свежие фрукты.
Выпекаем примерно 3-4 минуты, затем даём остыть и вынимаем из формы. Нежная текстура и приятный вкус.
Приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.