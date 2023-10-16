Рецепт: Творожная запеканка в микроволновке — С клубникой

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт.;

мягкий обезжиренный творог — 180 гр.;

цельнозерновая мука — 25 гр.;

клубника — 4 шт.

Способ приготовления: 5 минут и десерт готов. Легко, просто и ПП.

Первым делом возьмите два яйца и хорошенько взбейте с помощью миксера, до образования небольшой пены.

Далее берём натуральный йогурт, можно заменить нежирной сметаной или термостатным йогуртом и добавляем в яичную массу.

Смешиваем до однородности. Затем отмеряем муку и соединяем.

Выпекать будем в микроволновке, выбирайте форму с высокими стенками, у меня силиконовая.

Сверху добавила немного клубничного джема, также можно использовать и свежие фрукты.

Выпекаем примерно 3-4 минуты, затем даём остыть и вынимаем из формы. Нежная текстура и приятный вкус.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.