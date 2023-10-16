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Рецепт: Творожная запеканка в микроволновке — С клубникой

На чтение: 1 минута
Рецепт: Творожная запеканка в микроволновке — С клубникой

Ингредиенты:
яйца куриные — 2 шт.;
мягкий обезжиренный творог — 180 гр.;
цельнозерновая мука — 25 гр.;
клубника — 4 шт.
Способ приготовления: 5 минут и десерт готов. Легко, просто и ПП.
Первым делом возьмите два яйца и хорошенько взбейте с помощью миксера, до образования небольшой пены.

Далее берём натуральный йогурт, можно заменить нежирной сметаной или термостатным йогуртом и добавляем в яичную массу.

Рецепт: Творожная запеканка в микроволновке - С клубникой

Рецепт: Творожная запеканка в микроволновке - С клубникой

Смешиваем до однородности. Затем отмеряем муку и соединяем.

Рецепт: Творожная запеканка в микроволновке - С клубникой

Выпекать будем в микроволновке, выбирайте форму с высокими стенками, у меня силиконовая.

Рецепт: Творожная запеканка в микроволновке - С клубникой

Сверху добавила немного клубничного джема, также можно использовать и свежие фрукты.

Рецепт: Творожная запеканка в микроволновке - С клубникой

Рецепт: Творожная запеканка в микроволновке - С клубникой

Выпекаем примерно 3-4 минуты, затем даём остыть и вынимаем из формы. Нежная текстура и приятный вкус.

Рецепт: Творожная запеканка в микроволновке - С клубникой

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.

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