Ранее редакция «Со Вкусом» делалась рецептом вкуснейшего хлеба из овсянки. Сегодня же она поведает способ приготовления домашней буханки из другой крупы. Как приготовить пышный рисовый хлеб в духовке?

На самом деле, достаточно лишь соединить отварную крупу с остальными ингредиентами и подождать, пока тесто подойдет. Через час уже можно будет отправлять будущую буханку в духовку. Как видите, на приготовление нужно потратить не больше 20 минут активного времени.

Как испечь ароматный и вкусный рисовый хлеб в духовке

Преимущества домашнего хлеба из риса. Во-первых, он хорош тем, что для его выпекания не нужна хлебопечка. Во-вторых, приготовление рисового хлеба можно сделать и вовсе бюджетным, заменив в рецепте молоко на чистую воду. В результате выпечка всё равно будет обладать нежным мякишем.

Ингредиенты

Рис150 г Вода600 мл Молоко100 мл Соль0,5 ч. л. Сахар1 ст. л. Сухие дрожжи1 ч. л. Подсолнечное масло2 ст. л. Пшеничная мука3 стак.

Приготовление

Промываем под проточной водой рис. Помещаем его в кастрюлю. Заливаем крупу водой. Варим рис до готовности (без добавления соли). Оставляем его на 15 минут.Вливаем к слегка остывшему отварному рису молоко. Всыпаем соль, сахар и сухие дрожжи. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Всыпаем в рисовую смесь пшеничную муку (берем стакан объемом 250 мл). Перемешиваем всё кулинарной лопаткой. Затем вливаем подсолнечное масло. Снова перемешиваем массу до однородности.Накрываем полученное тесто пищевой пленкой. Убираем его в теплое место на 1 час. Смазываем поверхность маслом. Обминаем на ней тесто. Скатываем его в шар.Застилаем форму для выпекания пергаментом. Помещаем в нее тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем на 15 минут. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 50–60 минут. Готово!

Выпекать рисовый хлеб вы можете или в специальной форме, или на противне. Хлеб всё равно сильно вырастет и будет иметь хрустящую корочку. Он идеально подойдет для приготовления утренних бутербродов. К тому же к первым блюдам такой свежеиспеченный хлебушек — самое идеальное дополнение, которое можно себе только представить. А вы ранее пробовали добавлять к отварному рису дрожжи, чтобы побаловать близких вкусной выпечкой? Поделитесь своим опытом с нашей редакцией.