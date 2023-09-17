Описание приготовления:
Вы удивитесь, насколько ярко подчеркивают сливки вкус красной рыбы! По желанию вы можете заменять овощи другими и добавлять капусту, свежую зелень, приправы и специи. Только не вливайте соевый соус, сливки могут свернуться!
Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Супы География кухни: Японская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Лосось 250 Грамм
- Шампиньоны 3 Штуки
- Фасоль стручковая 100 Грамм
- Перец болгарский 1 Штука (красный)
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Вода горячая 400 Миллилитров
- Сливки 200 Миллилитров (10-15% жирности)
- Соль 1/4 Чайных ложки
- Петрушка 1/4 Пучка
- Имбирь молотый 2 Щепотки
- Лук зеленый 2 Штуки (по желанию)
- Перец красный жгучий 1 Штука (по желанию)
Количество порций 2
Калорийность
72 ккал
Калорийность
7 г
Белки
4 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Японский суп с лососем»
Подготовьте указанные ингредиенты. С лосося удалите кожу, извлеките кости. Морковь, лук очистите и промойте вместе с болгарским перцем, стручковой фасолью.
Промойте грибы и нарежьте их на четвертинки. Лук — лентами, а морковь — брусочками или полукольцами. Выложите все в казан или кастрюлю.
Со стручковой фасоли срежьте хвостики и нарежьте стручки на части. Очистите болгарский перец от семян и промойте. Нарежьте брусочками. Добавьте вместе с фасолью в емкость.
Влейте горячую воду и поместите емкость на плиту. Отварите с момента закипания жидкости в емкости примерно 10 минут.
В это время нарежьте лосось порционными кусочками, брусочками или кубиками и добавьте в емкость. Отварите еще 2-3 минуты.
Всыпьте соль, молотый имбирь. Можете использовать и другие пряности или приправы по вкусу. Влейте сливки и перемешайте. Проварите 1-2 минуты с момента закипания жидкости в емкости и добавьте крупно нарезанную петрушку или кинзу, зеленый лук. Выключите нагрев.
Разлейте японский суп с лососем в тарелки и подайте к столу горячим.