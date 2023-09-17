Описание приготовления:

Вы удивитесь, насколько ярко подчеркивают сливки вкус красной рыбы! По желанию вы можете заменять овощи другими и добавлять капусту, свежую зелень, приправы и специи. Только не вливайте соевый соус, сливки могут свернуться!

Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Супы География кухни: Японская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Лосось 250 Грамм

Шампиньоны 3 Штуки

Фасоль стручковая 100 Грамм

Перец болгарский 1 Штука (красный)

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Вода горячая 400 Миллилитров

Сливки 200 Миллилитров (10-15% жирности)

Соль 1/4 Чайных ложки

Петрушка 1/4 Пучка

Имбирь молотый 2 Щепотки

Лук зеленый 2 Штуки (по желанию)

Перец красный жгучий 1 Штука (по желанию)

Количество порций 2

Калорийность

72 ккал

Калорийность

7 г

Белки

4 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Японский суп с лососем»

Подготовьте указанные ингредиенты. С лосося удалите кожу, извлеките кости. Морковь, лук очистите и промойте вместе с болгарским перцем, стручковой фасолью.

Промойте грибы и нарежьте их на четвертинки. Лук — лентами, а морковь — брусочками или полукольцами. Выложите все в казан или кастрюлю.

Со стручковой фасоли срежьте хвостики и нарежьте стручки на части. Очистите болгарский перец от семян и промойте. Нарежьте брусочками. Добавьте вместе с фасолью в емкость.

Влейте горячую воду и поместите емкость на плиту. Отварите с момента закипания жидкости в емкости примерно 10 минут.

В это время нарежьте лосось порционными кусочками, брусочками или кубиками и добавьте в емкость. Отварите еще 2-3 минуты.

Всыпьте соль, молотый имбирь. Можете использовать и другие пряности или приправы по вкусу. Влейте сливки и перемешайте. Проварите 1-2 минуты с момента закипания жидкости в емкости и добавьте крупно нарезанную петрушку или кинзу, зеленый лук. Выключите нагрев.

Разлейте японский суп с лососем в тарелки и подайте к столу горячим.