Лобио классическое

Лобио – это традиционное блюдо грузинской кухни, в основе которого – сытная и полезная фасоль. Обычно лобио готовят из красной фасоли, но есть и другие кулинарные вариации. Лучшие идеи ищите в нашей проверенной подборке из десяти рецептов приготовления лобио по-грузински с пошаговыми фотографиями.

Классическое лобио по-грузински из красной фасоли

Классическое лобио по-грузински из красной фасоли – это аппетитное и ароматное блюдо, которое украсит ваш стол. Такое угощение можно просто есть с хлебом, пышными лепешками и другими мучными изделиями. Также интересное фасолевое блюдо можно использовать в качестве гарнира.

Ингредиенты –+4 порц.

Фасоль красная ½ кг

Помидоры 200 гр.

Томатная паста 2 ч.л.

Перец болгарский 150 гр.

Лук репчатый 150 гр.

Чеснок 4 зуб.

Приправа «Хмели-Сунели» 2 ч.л.

Тимьян 1 ч.л.

Кинза 1 пучок

Соль по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 105 мин.

Как приготовить классическое лобио по-грузински из красной фасоли? Достаем необходимые продукты, согласно списку ингредиентов выше. Фасоль замачиваем на несколько часов, а лучше на всю ночь. Проделайте эту процедуру заранее, чтобы сэкономить время. Сливаем воду из красной сухой фасоли и вливаем к продукту новую воду. Доводим до кипения и томим на слабом огне под крышкой полтора или два часа. Проверяем готовность самостоятельно. Огонь можно выключать тогда, когда фасоль станет достаточно мягкой. Очищенную луковицу с помощью ножа рубим мелкими кубиками. Обжариваем ингредиент на растительном масле до образования золотистого румянца. Отправляем к луку измельченный болгарский перец. Обжариваем продукты еще пару минут вместе. В это время можно ошпарить помидоры. Для этого плоды надрезаем и заливаем крутым кипятком на пару минут. После погружаем в ледяную воду и сразу легко очищаем. Отделенную мякоть мелко рубим ножом и также отправляем в сковороду вместе с томатной пастой, хорошо все вымешиваем. Овощную заготовку дополняем продавленным чесноком, солью, ароматным тимьяном. Сюда же всыпаем хмели-сунели. Вымешиваем содержимое сковороды и тушим на минимальном огне 15 минут. Периодически массу перемешиваем и следим, чтобы овощи не подгорели. С готовой разваренной фасоли сливаем всю жидкость. Но пару стаканов можете сохранить для регулировки густоты. Зрительно делим содержимое кастрюли пополам и одну половину фасоли разминаем до состояния пюре. Аккуратно все вымешиваем и, если масса выходит слишком густой, вливаем отложенный отвар. Теперь сюда погружаем протушенные овощи и измельченную кинзу. Дополняем массу солью и хорошенько все перемешиваем. Тушим на медленном огне еще 5 минут. Классическое лобио по-грузински из красной фасоли готово. Подавайте к столу!

Лобио из консервированной красной фасоли по-грузински

Лобио из консервированной красной фасоли по-грузински – это ускоренный способ побаловать себя и родных интересным и насыщенным блюдом. Такое фасолевое угощение получается невероятно сочным, питательным и ароматным. А использование консервированной фасоли вместо сухой ускорит процесс готовки в разы.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Фасоль красная консервированная – 250 гр.

Помидор – 1 шт.

Хмели-сунели – 1 ст.л.

Паста томатная – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Уксус винный – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Для подачи:

Зелень – 15 гр.

Процесс приготовления:

Выкладываем продукты, указанные в нашем списке на рабочий стол. Для нашего блюда мы будем использовать консервированную фасоль. Можете заранее ее извлечь из банки, отделив от жидкости. Также фасоль можно откинуть на дуршлаг или просушить с помощью бумажных полотенец. С помощью ножа измельчаем луковицу, чеснок и мясистые помидоры. В небольшой глубокой емкости соединяем мелко порубленный чеснок и винный уксус. Перемешиваем. Ставим сковородку на плиту и разогреваем ее с растительным маслом. Кладем сюда лук и жарим около двух-трех минут. Далее томленый лук дополняем томатной пастой и готовим еще 5 минут. Выкладываем к луку фасоль, измельченные помидоры, а также вливаем винный уксус с чесноком. Всыпаем сюда хмели-сунели, молотый перец, вымешиваем и готовим на протяжении 10 минут. Выключаем огонь и даем блюдо настояться под крышкой 10 минут. Перекладываем на тарелку и посыпаем ароматной зеленью. Лобио из консервированной красной фасоли по-грузински готово. Подавайте к столу и скорее оценивайте идею!

Классическое лобио из фасоли с грецкими орехами

Классическое лобио из фасоли с грецкими орехами вызывает настоящий кулинарный восторг. Традиционное грузинское блюдо примечательно насыщенным вкусом и ярким ароматом. Его можно подавать как самостоятельное угощение, дополнив лавашом или домашними лепешками.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фасоль – 0,5 кг.

Лук репчатый – 300 гр.

Уксус винный – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Базилик – 3 ветки.

Кинза – 15 гр.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Дополнительно:

Орехи грецкие – 60 гр.

Чеснок – 5 зуб.

Перец красный молотый – 0,25 ч.л.

Укус винный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Для удобства рекомендуем заранее достать все продукты, указанные в списке. Фасоль предварительно заливаем водой на ночь или просто на 12 часов. Далее эту воду сливаем и промываем продукт дважды. Перекладываем вымоченную фасоль в кастрюлю или казан, заливаем чистой водой и доводим до кипения. Отвариваем фасоль на минимальном огне около 1 часа до полной мягкости. Лишнюю жидкость сливаем. Очищаем луковицу и некрупно нарезаем ее. Лучше всего овощ порезать кубиком. Перекладываем измельченный лук в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца в течение 5 минут. Промываем базилик и мелко рубим его ножом. Базилик выкладываем в ступку или любую небольшую вместительную емкость. Заливаем зелень уксусом и тщательно растираем. Также в ступке растираем очищенные орехи. С зубчиков чеснока снимаем шелуху. Чеснок измельчаем любым удобным для вас способом и эту смесь перекладываем к орехам. Перемешиваем. Посыпаем продукты красным перцем, вливаем чайную ложку винного уксуса и еще раз хорошенько разминаем до появления яркого аромата. Возвращаемся к отварной фасоли. Она за время варки должна хорошо разбухнуть и впитать в себя влагу по максимуму. Эту фасоль перекладываем в сковороду к луку. Дополняем продукты солью и обжариваем около четырех минут. Выкладываем сюда заготовку из базилика и винного уксуса. Также сюда погружаем заготовку из орехов и ароматных специй. Свежую зелень мелко рубим ножом. Выкладываем ее в нашу заготовку и хорошо все перемешиваем, только после этого можно выключать плиту. Классическое лобио из фасоли с грецкими орехами готово. Скорее пробуйте!

Лобио из фасоли с курицей в домашних условиях

Лобио из фасоли с курицей в домашних условиях – это питательное и насыщенное блюдо для домашнего обеда или ужина. Такое угощение считается традиционным в любимой многими грузинской кухне и точно разнообразит ваш стол. Можно подавать, дополнив мучными изделиями.

Время готовки – 2 часа 15 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фасоль красная – 1 ст.

Грудка куриная – 0,4 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 1 головка.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Перец красный молотый – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Сухую красную фасоль заранее вымачиваем в воде (одну ночь). Далее ставим ее вариться на плиту (около 60 минут). Мясо куриной грудки режем кубиком средней толщины и обжариваем на сковороде с растительным маслом, посолив и дополнив молотым перцем. К птице выкладываем измельченный лук и острый перец (количество выбираем по вкусу). Жарим продукты до готовности курицы и мягкости овощей. В эту же сковороду с зажаркой отправляем некрупные кусочки очищенной моркови. Перемешиваем содержимое и готовим до мягкости морковки. Дополняем продукты кубиком сладкого болгарского перца. Жарим еще несколько минут до добавления следующего ингредиента. Выкладываем в сковородку нарезанные помидоры. Готовим вместе еще 12-15 минут. Отварную фасоль отбрасываем на сито, чтобы отделить от влаги. Затем продукт выкладываем к обжаренным ингредиентам в сковороду. Пробуем на соль и, при необходимости, досаливаем. Дополняем массу измельченной свежей зеленью и чесноком. Перемешиваем заготовку, закрываем крышкой и томим около 25-30 минут. Лобио из фасоли с курицей в домашних условиях готово. Делите на порции и подавайте к столу!

Лобио из фасоли с томатной пастой

Лобио из фасоли с томатной пастой отличается не только насыщенным вкусом, но и аппетитным, запоминающимся внешним видом. Такое яркое угощение вкусно подавать с лепешками, хлебом или лавашом. Грузинское блюдо идеально дополнит семейный обед или ужин.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 25 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фасоль – 1 ст.

Паста томатная – 0,5 ст.

Масло растительное – для жарки.

Приправа для плова – 0,5 ч.л.

Кинза/петрушка – 50 гр.

Чеснок – 5 зуб.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Отмеряем все продукты по списку. Фасоль обязательно перебираем и замачиваем на 3-6 часов, а лучше на ночь. Подготовленный разбухший продукт опускаем в кастрюлю и заливаем чистой водой. Варим до полной готовности – на это уйдет около 60 минут. Очищаем зубчики чеснока и мелко рубим их ножом. Промываем кинзу (можно заменить петрушкой), даем обсохнуть и то же рубим с помощью ножа. Ставим сковородку на плиту и разогреваем в ней растительное масло. На горячее масло выгружаем томатную пасту и жарим ее пару минут, постоянно помешивая. В томатную заправку кладем отварную фасоль, чеснок, зелень и приправы для плова. Добавляем соль – ее количество можно отрегулировать по вкусу. Размешиваем. Тушим угощение в соусе на медленном огне пару минут и затем выключаем плиту. Лобио из фасоли с томатной пастой готово. Можно подавать к столу и пробовать!

Лобио из стручковой фасоли

Лобио из стручковой фасоли – это оригинальное решение для вашего домашнего обеда или ужина. Если хотите разнообразить меню колоритной грузинской кухней, то запоминайте наш кулинарный рецепт. Домашнее лобио из стручковой фасоли получится интересным по вкусу и очень аппетитным.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фасоль стручковая – 0,5 кг.

Помидоры – 4 шт.

Перец острый чили стручковый – 0,5 шт.

Орехи грецкие – 100 гр.

Лук репчатый – 3 шт.

Чеснок – 5 зуб.

Петрушка – 1 пучок.

Кинза – 1 пучок.

Укроп – 1 щепотка.

Базилик – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Полкилограмма стручковой фасоли промываем под водой и складываем в большую кастрюлю. Заливаем продукт чистой водой и варим ровно две минуты после заметного кипения. Готовый стручковый продукт отбрасываем на дуршлаг и даем стечь всей жидкости. Петрушку с кинзой промываем, обсушиваем и рубим ножом на мелкие кусочки. Помидоры очищаем от кожуры (для удобство рекомендуем их ошпарить в кипятке), далее режем на куски и измельчаем в блендере до получения водянистой кашицы. Извлекаем смесь из блендера. В освобожденный блендер выкладываем очищенные орехи, чеснок и стручковый перец, предварительно освобожденный от семян. Измельчаем продукты до мелкой крошки, затем сюда вмешиваем щепотку соли. Очищенную луковицу режем тонкими полукружками. Достаем глубокую кастрюлю или небольшой сотейник. Вливаем сюда растительное масло и смесь из помидоров. Доводим до кипения и провариваем две минуты. В соус опускаем стручковую фасоль и смесь из орехов и специй. Готовим под крышкой на слабом огне 16-20 минут. В конце регулируем соль по вкусу. Лобио из стручковой фасоли готово. Угощайтесь!

Классическое лобио из белой фасоли

Классическое лобио из белой фасоли – это аппетитное и привлекательное блюдо, которое непременно украсит ваш стол. Такое угощение можно просто есть с хлебом, пышными лепешками и другими мучными изделиями. Также интересное фасолевое блюдо можно использовать в качестве гарнира.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фасоль белая консервированная – 1 банка.

Лук репчатый – 1 шт.

Орехи грецкие – 50 гр.

Масло растительное – для жарки.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Уксус винный – 1 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Мята – 2 ветки.

Кинза – 4 ветки.

Процесс приготовления:

Отмеряем необходимое количество всех компонентов, которые указаны в нашем продуктовом списке. Очищенную луковицу рубим небольшим кубиком и жарим на растительном масле пару минут до приятного румянца. Очищенные орехи измельчаем в ступке или блендере – как вам удобнее. Сливаем часть жидкости из консервной банки с фасолью. Саму белую фасоль с остатками жидкости перемешиваем с орехами. В эту же массу отправляем соль, хмели-сунели и молотый перец. Продавливаем к продуктам зубчики чеснока. Присоединяем к угощению обжаренный лук. Перекладываем его вместе с маслом, в котором обжаривали. Поливаем все это уксусом и размешиваем. Посыпаем аппетитную массу ароматной мятой и кинзой. Зелень предварительно измельчаем. Классическое лобио из белой фасоли готово. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Лобио из красной фасоли с мясом

Лобио из красной фасоли с мясом славится не только насыщенным вкусом, но и аппетитным, ярким внешним видом. Такое питательное угощение вкусно подавать с лепешками, хлебом или лавашом. Грузинское блюдо идеально дополнит семейный обед или ужин.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фасоль красная консервированная – 195 гр.

Мясо – 350 гр.

Помидоры в собственном соку – 210 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Болгарский перец сладкий – 90 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Зелень – 10 гр.

Масло растительное – для жарки.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Выбираем продукты по списку и отмеряем их в нужном количестве. Фасоль будем использовать в консервированном виде, что заметно сократит время готовки. Очищенную луковицу разделываем на перья или тонкие полукружки. Прогреваем сковородку с растительным маслом. Жарим на нем лук буквально одну минуту. Мясо выбираем по вкусу: можно брать филе куриного бедра или свинину. Режем продукт на некрупные порционные части. Выкладываем кусочки мяса в сковороду с луком. Готовим около четырех минут на большом огне. В процессе обязательно перемешиваем, чтобы кусочки не подгорели. Посыпаем мясо в сковороде солью, молотым перцем, а также хмели-сунели. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем соломкой. Томаты сперва извлекаем из собственного сока, нарезаем, а после перемешиваем обратно с соком и соломкой болгарского перца. Эту массу выкладываем на сковороду. Вымешиваем массу и доводим до кипения. Далее снижаем огонь и томим под крышкой около 10 минут. Присоединяем к мясному соусу консервированную фасоль. Снова все размешиваем и томим под крышкой три минуты. В это время мелко рубим чеснок и укроп. Погружаем специи в наше блюдо, вмешиваем лопаткой. Держим на плите еще 30 секунд и выключаем. Лобио из красной фасоли с мясом готово. Можно подавать к столу!

Лобио по-мегрельски

Лобио по-мегрельски – это оригинальное решение для вашего домашнего обеда или семейного ужина. Если хотите разнообразить меню многогранной грузинской кухни, то запоминайте нашу кулинарную идею. Домашнее лобио по особому рецепту получится интересным по вкусу и очень аппетитным.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 25 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Фасоль красная отварная – 3 ст.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Кинза – 1 пучок.

Перец острый чили стручковый – по желанию.

Масло сливочное – 45 гр.

Аджика сухая – 1,5 ч.л.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Уцхо-сунели – 1 ч.л.

Шафран имеретинский – 1 ч.л.

Кориандр – 0,75 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Тимьян – по желанию.

Процесс приготовления:

Отмерим все нужные ингредиенты для приготовления лобио. Фасоль заранее вымачиваем в холодной воде и варим до готовности около 50-60 минут на слабом огне. Мелким кубиком разделываем луковицу и острый перец. Очищенный чеснок отправляем в ступку вместе с листочками кинзы, кориандром и солью. Немного кинзы не забываем отложить для подачи. Продукты в ступке хорошенько растираем до однородной кашицы. Прогреваем растительное масло в сковороде и погружаем сюда измельченный лук. Жарим до прозрачности и дополняем черным молотым перцем. Выкладываем к прозрачному луку измельченный острый перец. Жарим лук с перцем до румянца, далее пикантные овощи дополняем измельченными грецкими орехами и ароматными специями из списка. В эту заготовку погружаем половину отварной фасоли. Прямо в сковороде разминаем фасоль в кашицу. Теперь сюда выкладываем оставшуюся фасоль, размешиваем. Прогреваем массу и присоединяем сюда измельченный чеснок, кинзу и кориандр. Также сюда вмешиваем сливочное масло. Выключаем огонь. Лобио по-мегрельски готово. Раскладывайте по тарелкам и пробуйте!

Лобио из красной фасоли в горшочке в духовке

Лобио из красной фасоли в горшочке в духовке – это яркое и невероятно вкусное угощение для вашего стола. Такое традиционное блюдо грузинской кухни примечательно своим насыщенным вкусом, ароматом и питательными свойствами. Можно подавать с хлебом, лавашом или свежеиспеченными булками.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фасоль красная – 400 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Кинза – 50 гр.

Кориандр зеленый – 50 гр.

Кориандр молотый – 1 щепотка.

Лавровый лист – 3 шт.

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления: