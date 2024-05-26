Описание приготовления:
В капкейках совсем не чувствуется морковь, от нее только необычный, красивый цвет. За счет добавления растительного масла, выпечка получается влажной и очень нежной, поэтому доставать из формочек нужно только после полного остывания. Крем для шапочки можно сделать любой, отлично подойдет крем из маскарпоне или вареной сгущенки. Крем можно окрасить в любой цвет, добавив немного красителя.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Выпечка / Капкейк
Состав / Ингредиенты:
- Мука 100 Грамм
- Морковь 100 Грамм
- Яйца 1 Штука
- Масло растительное 50 Миллилитров
- Молоко 25 Миллилитров
- Сахар 50 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Изюм 30 Грамм (без косточек)
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Корица молотая 1/4 Чайных ложки
- Соль 1 Щепотка
- Сливки 150 Миллилитров (33-35% жирности)
- Сахарная пудра 30 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
255 ккал
Калорийность
5 г
Белки
10 г
Жиры
32 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Морковные капкейки с кремом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления морковных капкейков с кремом. Изюм тщательно вымойте и дайте ему обсохнуть на бумажной салфетке.
Яйцо разбейте в миску, взбейте с щепоткой соли до мягких пиков. Продолжая взбивать, всыпьте сахар и взбивайте до пышной, светлой массы.
Продолжая взбивать, влейте растительное масло. Доведите все до однородности.
Морковь почистите, сполосните и натрите на средней терке. Выложите морковь в яичную массу и аккуратно перемешайте.
Соедините муку с разрыхлителем, корицей и просейте в миску. Добавьте ванильный сахар и изюм, перемешайте до однородного теста.
Влейте в тесто теплое молоко и перемешайте. Морковное тесто должно быть, как густая сметана.
Разложите тесто в формочки для капкейков на 2/3 высоты.
Поставьте капкейки в горячую духовку и выпекайте в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов. Готовые капкейки достаньте из духовки и полностью остудите.
Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой в пышный крем. При желании можно добавить немного красителя.
Переложите крем в корнетик с насадкой и сделайте поверх морковных капкейков шапочки. Украсьте по своему желанию и подавайте к столу.
Приятного аппетита!