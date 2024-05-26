Портал про города-курорты | Perekop

Морковные капкейки с кремом

На чтение: 2 минуты
Морковные капкейки с кремом

Описание приготовления:

В капкейках совсем не чувствуется морковь, от нее только необычный, красивый цвет. За счет добавления растительного масла, выпечка получается влажной и очень нежной, поэтому доставать из формочек нужно только после полного остывания. Крем для шапочки можно сделать любой, отлично подойдет крем из маскарпоне или вареной сгущенки. Крем можно окрасить в любой цвет, добавив немного красителя.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Выпечка / Капкейк

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 100 Грамм
  • Морковь 100 Грамм
  • Яйца 1 Штука
  • Масло растительное 50 Миллилитров
  • Молоко 25 Миллилитров
  • Сахар 50 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Изюм 30 Грамм (без косточек)
  • Ванильный сахар 10 Грамм
  • Корица молотая 1/4 Чайных ложки
  • Соль 1 Щепотка
  • Сливки 150 Миллилитров (33-35% жирности)
  • Сахарная пудра 30 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

255 ккал

Калорийность

5 г

Белки

10 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Морковные капкейки с кремом»

Морковные капкейки с кремом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления морковных капкейков с кремом. Изюм тщательно вымойте и дайте ему обсохнуть на бумажной салфетке.

Морковные капкейки с кремом

Яйцо разбейте в миску, взбейте с щепоткой соли до мягких пиков. Продолжая взбивать, всыпьте сахар и взбивайте до пышной, светлой массы.

Морковные капкейки с кремом

Продолжая взбивать, влейте растительное масло. Доведите все до однородности.

Морковные капкейки с кремом

Морковь почистите, сполосните и натрите на средней терке. Выложите морковь в яичную массу и аккуратно перемешайте.

Морковные капкейки с кремом

Соедините муку с разрыхлителем, корицей и просейте в миску. Добавьте ванильный сахар и изюм, перемешайте до однородного теста.

Морковные капкейки с кремом

Влейте в тесто теплое молоко и перемешайте. Морковное тесто должно быть, как густая сметана.

Морковные капкейки с кремом

Разложите тесто в формочки для капкейков на 2/3 высоты.

Морковные капкейки с кремом

Поставьте капкейки в горячую духовку и выпекайте в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов. Готовые капкейки достаньте из духовки и полностью остудите.

Морковные капкейки с кремом

Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой в пышный крем. При желании можно добавить немного красителя.

Морковные капкейки с кремом

Переложите крем в корнетик с насадкой и сделайте поверх морковных капкейков шапочки. Украсьте по своему желанию и подавайте к столу.

Морковные капкейки с кремом

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек