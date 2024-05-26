Вкуснее, чем колбаса и паштет: готовим нежный куриный террин с горошком

Террин – традиционный французский мясной деликатес. Он несколько похож на колбасу или паштет, но вкус имеет немного иной.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Террин можно есть не только холодным, но и горячим. Обязательно попробуйте – вам понравится.

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Рецепт террина из курицы и горошка

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриного филе;

– 1 яйцо;

– 70 граммов чернослива без косточки;

– 100 граммов замороженного зеленого горошка;

– 100 миллилитров сливок;

– 10 граммов петрушки;

– соль, перец, приправа к курице по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе помойте, обсушите и измельчите в блендере. Переложите фарш в миску, добавьте яйцо, перемешайте и поставьте на 15 минут в холодильник. Тем временем горошек разморозьте и обсушите бумажным полотенцем. Чернослив хорошо помойте, тоже обсушите и нарежьте кусочками. Охлажденное мясо соедините с кусочками чернослива, зеленью, горошком, сливками. Посолите, поперчите, добавьте специи и перемешайте. В смазанную растительным маслом форму плотно выложите фарш. Накройте крышкой или пергаментом. Запекайте куриный террин 1 час в разогретой до 180 градусов духовке. Дайте немного остыть, а затем осторожно переверните на тарелку и нарежьте порционными кусочками.

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