ГлавнаяРецептыВкуснее, чем колбаса и паштет: готовим нежный куриный террин с горошком Вкуснее, чем колбаса и паштет: готовим нежный куриный террин с горошком На чтение: 1 минута Террин – традиционный французский мясной деликатес. Он несколько похож на колбасу или паштет, но вкус имеет немного иной. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Террин можно есть не только холодным, но и горячим. Обязательно попробуйте – вам понравится. Будет вкусно Ваши родные будут в восторге: приготовьте фантастический пирог с курицей и грибами Рецепт террина из курицы и горошка Время: 1 час 40 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 1 килограмм куриного филе; – 1 яйцо; – 70 граммов чернослива без косточки; – 100 граммов замороженного зеленого горошка; – 100 миллилитров сливок; – 10 граммов петрушки; – соль, перец, приправа к курице по вкусу. Приготовление: Куриное филе помойте, обсушите и измельчите в блендере. Переложите фарш в миску, добавьте яйцо, перемешайте и поставьте на 15 минут в холодильник. Тем временем горошек разморозьте и обсушите бумажным полотенцем. Чернослив хорошо помойте, тоже обсушите и нарежьте кусочками. Охлажденное мясо соедините с кусочками чернослива, зеленью, горошком, сливками. Посолите, поперчите, добавьте специи и перемешайте. В смазанную растительным маслом форму плотно выложите фарш. Накройте крышкой или пергаментом. Запекайте куриный террин 1 час в разогретой до 180 градусов духовке. Дайте немного остыть, а затем осторожно переверните на тарелку и нарежьте порционными кусочками. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить фантастический печеночный кекс с кукурузой. Поделитесь с друзьями