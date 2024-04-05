Описание приготовления:

Замечательное лакомство из овощей, которое оценят даже дети. Пышки получаются нежные и очень вкусные, хороши будут как со сметаной, так и с любым домашним вареньем. Быстрый и бюджетный вариант к чаепитию для всей семьи. Количество сахара можете регулировать по вкусу, так же по желанию в тесто можно добавить корицу, ванилин или цедру апельсина. Простой и удачный рецепт, с которым справится любая хозяйка. Берите на заметку!

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Мука 300 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм (растопленное)

Яйца 1 Штука

Сметана 2 Ст. ложки

Морковь 1 Штука

Разрыхлитель 1,5 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки

Сахар 2 Ст. ложки (по вкусу)

Растительное масло 50 Миллилитров (для жарки)

Количество порций 7

Калорийность

360 ккал

Калорийность

6 г

Белки

21 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Морковные пышки»

Подготовьте все ингредиенты. Морковь подойдёт среднего размера, сахар берите по вкусу. Сливочное масло растопите и немного остудите.

Морковь очистите и натрите на мелкой тёрке.

Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, яйцо, соль и сахар по вкусу.

Перемешайте.

Добавьте разрыхлитель и частями введите муку.

Муки может уйти чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Готовое тесто должно быть пластичное и чуть липкое, не забивайте его сильно мукой.

Соберите тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и уберите в морозилку на 10 минут.

Затем тесто достаньте, обомните его руками и разделите на равные части. Размер кусочков зависит от желаемого размера пышек, но не делайте слишком крупные, чтобы они успели прожариться.

Сформируйте каждый кусочек в виде шарика.

А затем примните рукой, придавая форму лепёшек.

Жарьте изделия на умеренном огне под крышкой с двух сторон до готовности. Можно запечь пышки в духовке.

Морковные пышки готовы. Вкусно со сметаной или любым вареньем. Приятного аппетита!