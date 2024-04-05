Описание приготовления:
Замечательное лакомство из овощей, которое оценят даже дети. Пышки получаются нежные и очень вкусные, хороши будут как со сметаной, так и с любым домашним вареньем. Быстрый и бюджетный вариант к чаепитию для всей семьи. Количество сахара можете регулировать по вкусу, так же по желанию в тесто можно добавить корицу, ванилин или цедру апельсина. Простой и удачный рецепт, с которым справится любая хозяйка. Берите на заметку!
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Мука 300 Грамм
- Масло сливочное 100 Грамм (растопленное)
- Яйца 1 Штука
- Сметана 2 Ст. ложки
- Морковь 1 Штука
- Разрыхлитель 1,5 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сахар 2 Ст. ложки (по вкусу)
- Растительное масло 50 Миллилитров (для жарки)
Количество порций 7
Калорийность
360 ккал
Калорийность
6 г
Белки
21 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Морковные пышки»
Подготовьте все ингредиенты. Морковь подойдёт среднего размера, сахар берите по вкусу. Сливочное масло растопите и немного остудите.
Морковь очистите и натрите на мелкой тёрке.
Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, яйцо, соль и сахар по вкусу.
Перемешайте.
Добавьте разрыхлитель и частями введите муку.
Муки может уйти чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Готовое тесто должно быть пластичное и чуть липкое, не забивайте его сильно мукой.
Соберите тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и уберите в морозилку на 10 минут.
Затем тесто достаньте, обомните его руками и разделите на равные части. Размер кусочков зависит от желаемого размера пышек, но не делайте слишком крупные, чтобы они успели прожариться.
Сформируйте каждый кусочек в виде шарика.
А затем примните рукой, придавая форму лепёшек.
Жарьте изделия на умеренном огне под крышкой с двух сторон до готовности. Можно запечь пышки в духовке.
Морковные пышки готовы. Вкусно со сметаной или любым вареньем. Приятного аппетита!