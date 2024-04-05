Рецепт: Суп с нутом — овощной

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

нут консервированный — 1 банка;

баклажан — 0,5 шт.;

соль — 0,5 ч.л.;

чеснок гранулированный — 0,5 ч.л.;

итальянские травы — 0,5 ч.л.;

питьевая вода — 0,5 л;

масло растительное рафинированное — 0,5 ст.л.

Способ приготовления: Очень люблю нут и всевозможные блюда из него, а если удаётся встретить консервированный нут, что бывает редко, — это вообще большой подарок и огромное пространство для кулинарных фантазий. Например, можно очень быстро и легко приготовить вкусный и питательный супчик из нута, даже без использования бульона, и о том, что он просто на воде, никто не догадается.

Мелко порезанный репчатый лук обжарим до золотистого цвета в сотейнике, разогретом с небольшим количеством рафинированного растительного масла.

К обжаренному луку добавляем морковь, порезанную на короткие тонкие брусочки.

Следом добавляем картофель, нарезанный мелкими кубиками.

Ещё добавляем нарезанный небольшими кубиками баклажан.

Затем в сотейник выкладываем консервированный нут вместе с жидкостью, которая была в баночке, а еще добавим в сотейник пол литра воды.

Добавляем по половине чайной ложке соли, гранулированного чеснока и смеси сушеных измельченных итальянских трав, в состав которых входят сушеный измельченный базилик, петрушка, орегано, базилик и другие ароматные травы. Варим суп под крышкой на среднем огне в течение двадцати минут, а затем выключаем под кастрюле нагрев и оставляем суп доходить до готовности в течение пятнадцати-двадцати минут на остывающей плите.

Готовый суп с консервированным нутом подаем к столу, украсив его листиком свежей кинзы. На фото видны в супе характерные капельки жира, но это совсем не от бульона (его в этом супе нет), а от того растительного масла, на котором пассеровались овощи.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.