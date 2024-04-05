Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

Сложно найти человека, который не любит крабовые палочки. Ведь этот продукт не только имеет прекрасный вкус самостоятельно, но и способен превратить привычные блюда в настоящие кулинарные шедевры.

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Крабовые палочки могут стать отличным дополнением к салатам, сэндвичам, роллам или даже рулетам, информирует Вкусно 24. Поэтому здесь каждый подберет себе что-то по вкусу.

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Если крабовые палочки – то от ТМ «Водный Мир»

Очевидно, что для получения идеального блюда прежде всего нужно позаботиться о качественных и свежих ингредиентах. Чтобы кулинарные усилия подарили лучший результат, рекомендуем выбирать продукцию надежного и проверенного производителя. ТМ «Водный Мир» – это безоговорочный лидер на рынке морепродуктов в Украине, с которым каждый сможет творить кулинарные шедевры.

Уже более 20 лет потребители доверяют производителю и наслаждаются широкой линейкой продуктов бренда. Их популярность достигла далеко за пределы Украины – продукцию ТМ «Водный Мир» можно найти в магазинах США, Канады, Израиля, Грузии, Молдовы, Германии, Польши и Балтийских странах. Это было бы невозможно без высокого качества и положительного опыта потребителей.

Что же именно можно приготовить с крабовыми палочками ТМ «Водный Мир»? Рецепты, с которыми каждое застолье будет неповторимым, – далее в материале.

Шаурма с крабовыми палочками

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Такая шаурма понравится всем / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 250 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»;

– 2 листа лаваша.

Соус:

– 100 граммов белого йогурта без наполнителя;

– 1 столовая ложка майонеза;

– пол пучка укропа.

Начинка:

– 100 граммов порубленной молодой капусты;

– 100 граммов моркови по-корейски;

– 1 огурец.

Приготовление:

Для соуса нашинкуйте укроп и смешайте все ингредиенты в одной миске. Нарежьте огурцы соломкой. Разверните лаваш и выложите на него капусту, морковь по-корейски, крабовые палочки, огурец и соус. Заверните лаваш. Поджарьте его на сухой сковороде до корочки.

Горячие бутерброды с крабовыми палочками

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Попробуйте приготовить такие вкусные бутерброды / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 6 крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»;

– 100 граммов сыра;

– 2 яйца;

– 6 кусочков тостового хлеба;

– укроп по вкусу;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Крабовые палочки мелко нарежьте. К палочкам добавьте сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и все хорошо перемешайте. Включите духовку на 180 градусов. На застеленный пергаментом противень выложите тостовый хлеб, на каждый кусочек – начинку. Поместите бутерброды в духовку, режим верх-низ + конвекция на 10 минут. Запекайте до образования золотистой корочки.

Крабовый рулет

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Этот крабовый рулет прекрасно подойдет для перекуса / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»;

– 100 граммов крем-сыра;

– 5 яиц;

– 1 огурец;

– 2 столовые ложки сметаны;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Противень размером 30*40 сантиметров застелите пергаментом. Духовку включите и нагрейте до 180 градусов. В большой миске соедините яйца, сметану, соль и все тщательно перемешайте. Полученную массу вылейте на пергамент. Запекайте корж 15 минут. Крабовые палочки «Снежный краб» разберите на волокна. Перемешайте их с крем-сыром. Яичный корж охладите, смажьте начинкой. Выложите внутрь огурец и сверните в рулетик. Охлаждайте рулет 1 час.

Ленивые роллы

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Такие роллы украсят любой стол / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 150 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»;

– 110 миллилитров воды;

– 100 граммов риса для суши;

– 60 граммов крем-сыра;

– 3 листа нори;

– 1 небольшой огурец;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 чайная ложка острого соуса;

– кунжут для подачи.

Заправка:

– 15 миллилитров яблочного/рисового уксуса;

– 1 чайная ложка сахара;

– пол чайной ложки соли.

Приготовление:

Промойте рис несколько раз под проточной водой (до прозрачной воды). Залейте его чистой водой и доведите до кипения. После этого выставьте огонь на минимум и варите 15 минут. Крышку лучше не поднимать. Выключите огонь и дайте рису постоять еще 15 минут под крышкой. В миске соедините яблочный или рисовый уксус, сахар и соль. Добавьте эту заправку к рису и перемешайте. Порежьте нори и огурец. Крабовые палочки разделите на волокна. Добавьте к рису нори, огурец, крабовые палочки, крем-сыр, майонез, острый соус (по желанию) и тщательно перемешайте. Сформируйте шарики и обваляйте их в кунжуте.

Запеченные гунканы

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Запеченные гунканы имеют невероятный вкус / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 250 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»;

– 1,25 стакана воды;

– 1 стакан риса для суши;

– 100 граммов твердого сыра;

– 80 – 100 граммов майонеза;

– 5 – 6 листов нори;

– острый соус по вкусу.

Заправка для риса:

– 4 столовые ложки рисового уксуса;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

Отварите рис согласно инструкции на упаковке. К горячему рису добавьте подогретую заправку из соли, сахара и рисового уксуса, перемешайте и отставьте на несколько минут. Крабовые палочки разделите с помощью вилки на волокна, добавьте натертый сыр, майонез и острый соус по вкусу. Тщательно все перемешайте Нори разрежьте на полоски. На каждую из них выложите шарик риса весом примерно 20 граммов. Закрутите край и закрепите с помощью рисинки. Пальцем утрамбуйте рис, делая место для начинки. Выложите начинку, переложите гунканы на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 7 – 10 минут при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!