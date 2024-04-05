ГлавнаяРецептыИзысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день На чтение: 4 минуты Сложно найти человека, который не любит крабовые палочки. Ведь этот продукт не только имеет прекрасный вкус самостоятельно, но и способен превратить привычные блюда в настоящие кулинарные шедевры. НОВОСТИ ВКУСНО Крабовые палочки могут стать отличным дополнением к салатам, сэндвичам, роллам или даже рулетам, информирует Вкусно 24. Поэтому здесь каждый подберет себе что-то по вкусу. К теме 4 рецепта с сельдью ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Если крабовые палочки – то от ТМ «Водный Мир» Очевидно, что для получения идеального блюда прежде всего нужно позаботиться о качественных и свежих ингредиентах. Чтобы кулинарные усилия подарили лучший результат, рекомендуем выбирать продукцию надежного и проверенного производителя. ТМ «Водный Мир» – это безоговорочный лидер на рынке морепродуктов в Украине, с которым каждый сможет творить кулинарные шедевры. Уже более 20 лет потребители доверяют производителю и наслаждаются широкой линейкой продуктов бренда. Их популярность достигла далеко за пределы Украины – продукцию ТМ «Водный Мир» можно найти в магазинах США, Канады, Израиля, Грузии, Молдовы, Германии, Польши и Балтийских странах. Это было бы невозможно без высокого качества и положительного опыта потребителей. Что же именно можно приготовить с крабовыми палочками ТМ «Водный Мир»? Рецепты, с которыми каждое застолье будет неповторимым, – далее в материале. Шаурма с крабовыми палочками Время: 15 минут Порций: 2 Такая шаурма понравится всем / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 250 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»; – 2 листа лаваша. Соус: – 100 граммов белого йогурта без наполнителя; – 1 столовая ложка майонеза; – пол пучка укропа. Начинка: – 100 граммов порубленной молодой капусты; – 100 граммов моркови по-корейски; – 1 огурец. Приготовление: Для соуса нашинкуйте укроп и смешайте все ингредиенты в одной миске. Нарежьте огурцы соломкой. Разверните лаваш и выложите на него капусту, морковь по-корейски, крабовые палочки, огурец и соус. Заверните лаваш. Поджарьте его на сухой сковороде до корочки. Горячие бутерброды с крабовыми палочками Время: 20 минут Порций: 2 Попробуйте приготовить такие вкусные бутерброды / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 6 крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»; – 100 граммов сыра; – 2 яйца; – 6 кусочков тостового хлеба; – укроп по вкусу; – соль по вкусу. Приготовление: Крабовые палочки мелко нарежьте. К палочкам добавьте сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и все хорошо перемешайте. Включите духовку на 180 градусов. На застеленный пергаментом противень выложите тостовый хлеб, на каждый кусочек – начинку. Поместите бутерброды в духовку, режим верх-низ + конвекция на 10 минут. Запекайте до образования золотистой корочки. Крабовый рулет Время: 30 минут Порций: 4 Этот крабовый рулет прекрасно подойдет для перекуса / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 200 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»; – 100 граммов крем-сыра; – 5 яиц; – 1 огурец; – 2 столовые ложки сметаны; – соль по вкусу. Приготовление: Противень размером 30*40 сантиметров застелите пергаментом. Духовку включите и нагрейте до 180 градусов. В большой миске соедините яйца, сметану, соль и все тщательно перемешайте. Полученную массу вылейте на пергамент. Запекайте корж 15 минут. Крабовые палочки «Снежный краб» разберите на волокна. Перемешайте их с крем-сыром. Яичный корж охладите, смажьте начинкой. Выложите внутрь огурец и сверните в рулетик. Охлаждайте рулет 1 час. Ленивые роллы Время: 45 минут Порций: 4 Такие роллы украсят любой стол / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 150 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»; – 110 миллилитров воды; – 100 граммов риса для суши; – 60 граммов крем-сыра; – 3 листа нори; – 1 небольшой огурец; – 1 столовая ложка майонеза; – 1 чайная ложка острого соуса; – кунжут для подачи. Заправка: – 15 миллилитров яблочного/рисового уксуса; – 1 чайная ложка сахара; – пол чайной ложки соли. Приготовление: Промойте рис несколько раз под проточной водой (до прозрачной воды). Залейте его чистой водой и доведите до кипения. После этого выставьте огонь на минимум и варите 15 минут. Крышку лучше не поднимать. Выключите огонь и дайте рису постоять еще 15 минут под крышкой. В миске соедините яблочный или рисовый уксус, сахар и соль. Добавьте эту заправку к рису и перемешайте. Порежьте нори и огурец. Крабовые палочки разделите на волокна. Добавьте к рису нори, огурец, крабовые палочки, крем-сыр, майонез, острый соус (по желанию) и тщательно перемешайте. Сформируйте шарики и обваляйте их в кунжуте. Запеченные гунканы Время: 1 час Порций: 4 Запеченные гунканы имеют невероятный вкус / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 250 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»; – 1,25 стакана воды; – 1 стакан риса для суши; – 100 граммов твердого сыра; – 80 – 100 граммов майонеза; – 5 – 6 листов нори; – острый соус по вкусу. Заправка для риса: – 4 столовые ложки рисового уксуса; – 1 чайная ложка соли; – 1 столовая ложка сахара. Приготовление: Отварите рис согласно инструкции на упаковке. К горячему рису добавьте подогретую заправку из соли, сахара и рисового уксуса, перемешайте и отставьте на несколько минут. Крабовые палочки разделите с помощью вилки на волокна, добавьте натертый сыр, майонез и острый соус по вкусу. Тщательно все перемешайте Нори разрежьте на полоски. На каждую из них выложите шарик риса весом примерно 20 граммов. Закрутите край и закрепите с помощью рисинки. Пальцем утрамбуйте рис, делая место для начинки. Выложите начинку, переложите гунканы на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 7 – 10 минут при температуре 200 градусов. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями