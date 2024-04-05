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Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

На чтение: 4 минуты
Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

Сложно найти человека, который не любит крабовые палочки. Ведь этот продукт не только имеет прекрасный вкус самостоятельно, но и способен превратить привычные блюда в настоящие кулинарные шедевры.

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Крабовые палочки могут стать отличным дополнением к салатам, сэндвичам, роллам или даже рулетам, информирует Вкусно 24. Поэтому здесь каждый подберет себе что-то по вкусу.

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Если крабовые палочки – то от ТМ «Водный Мир»

Очевидно, что для получения идеального блюда прежде всего нужно позаботиться о качественных и свежих ингредиентах. Чтобы кулинарные усилия подарили лучший результат, рекомендуем выбирать продукцию надежного и проверенного производителя. ТМ «Водный Мир» – это безоговорочный лидер на рынке морепродуктов в Украине, с которым каждый сможет творить кулинарные шедевры.

Уже более 20 лет потребители доверяют производителю и наслаждаются широкой линейкой продуктов бренда. Их популярность достигла далеко за пределы Украины – продукцию ТМ «Водный Мир» можно найти в магазинах США, Канады, Израиля, Грузии, Молдовы, Германии, Польши и Балтийских странах. Это было бы невозможно без высокого качества и положительного опыта потребителей.

Что же именно можно приготовить с крабовыми палочками ТМ «Водный Мир»? Рецепты, с которыми каждое застолье будет неповторимым, – далее в материале.

Шаурма с крабовыми палочками

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

Такая шаурма понравится всем / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 250 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»;
– 2 листа лаваша.
Соус:
– 100 граммов белого йогурта без наполнителя;
– 1 столовая ложка майонеза;
– пол пучка укропа.
Начинка:
– 100 граммов порубленной молодой капусты;
– 100 граммов моркови по-корейски;
– 1 огурец.

Приготовление:

  1. Для соуса нашинкуйте укроп и смешайте все ингредиенты в одной миске.
  2. Нарежьте огурцы соломкой.
  3. Разверните лаваш и выложите на него капусту, морковь по-корейски, крабовые палочки, огурец и соус.
  4. Заверните лаваш. Поджарьте его на сухой сковороде до корочки.

Горячие бутерброды с крабовыми палочками

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

Попробуйте приготовить такие вкусные бутерброды / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 6 крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»;
– 100 граммов сыра;
– 2 яйца;
– 6 кусочков тостового хлеба;
– укроп по вкусу;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Крабовые палочки мелко нарежьте.
  2. К палочкам добавьте сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и все хорошо перемешайте.
  3. Включите духовку на 180 градусов.
  4. На застеленный пергаментом противень выложите тостовый хлеб, на каждый кусочек – начинку.
  5. Поместите бутерброды в духовку, режим верх-низ + конвекция на 10 минут.
  6. Запекайте до образования золотистой корочки.

Крабовый рулет

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

Этот крабовый рулет прекрасно подойдет для перекуса / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»;
– 100 граммов крем-сыра;
– 5 яиц;
– 1 огурец;
– 2 столовые ложки сметаны;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Противень размером 30*40 сантиметров застелите пергаментом.
  2. Духовку включите и нагрейте до 180 градусов.
  3. В большой миске соедините яйца, сметану, соль и все тщательно перемешайте.
  4. Полученную массу вылейте на пергамент. Запекайте корж 15 минут.
  5. Крабовые палочки «Снежный краб» разберите на волокна. Перемешайте их с крем-сыром.
  6. Яичный корж охладите, смажьте начинкой.
  7. Выложите внутрь огурец и сверните в рулетик.
  8. Охлаждайте рулет 1 час.

Ленивые роллы

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

Такие роллы украсят любой стол / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 150 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»;
– 110 миллилитров воды;
– 100 граммов риса для суши;
– 60 граммов крем-сыра;
– 3 листа нори;
– 1 небольшой огурец;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 чайная ложка острого соуса;
– кунжут для подачи.
Заправка:
– 15 миллилитров яблочного/рисового уксуса;
– 1 чайная ложка сахара;
– пол чайной ложки соли.

Приготовление:

  1. Промойте рис несколько раз под проточной водой (до прозрачной воды).
  2. Залейте его чистой водой и доведите до кипения.
  3. После этого выставьте огонь на минимум и варите 15 минут. Крышку лучше не поднимать.
  4. Выключите огонь и дайте рису постоять еще 15 минут под крышкой.
  5. В миске соедините яблочный или рисовый уксус, сахар и соль. Добавьте эту заправку к рису и перемешайте.
  6. Порежьте нори и огурец. Крабовые палочки разделите на волокна.
  7. Добавьте к рису нори, огурец, крабовые палочки, крем-сыр, майонез, острый соус (по желанию) и тщательно перемешайте.
  8. Сформируйте шарики и обваляйте их в кунжуте.

Запеченные гунканы

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

Запеченные гунканы имеют невероятный вкус / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 250 граммов крабовых палочек «Снежный краб» от ТМ «Водный Мир»;
– 1,25 стакана воды;
– 1 стакан риса для суши;
– 100 граммов твердого сыра;
– 80 – 100 граммов майонеза;
– 5 – 6 листов нори;
– острый соус по вкусу.
Заправка для риса:
– 4 столовые ложки рисового уксуса;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

  1. Отварите рис согласно инструкции на упаковке.
  2. К горячему рису добавьте подогретую заправку из соли, сахара и рисового уксуса, перемешайте и отставьте на несколько минут.
  3. Крабовые палочки разделите с помощью вилки на волокна, добавьте натертый сыр, майонез и острый соус по вкусу. Тщательно все перемешайте
  4. Нори разрежьте на полоски. На каждую из них выложите шарик риса весом примерно 20 граммов.
  5. Закрутите край и закрепите с помощью рисинки.
  6. Пальцем утрамбуйте рис, делая место для начинки.
  7. Выложите начинку, переложите гунканы на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 7 – 10 минут при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!

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