Не устаю его готовить детям. Вкусный и сочный пирог без хлопот: обед для всей семьи

Пироги стали важным открытием в кулинарном мире. По сути для древних людей пирог — это вкусный хлеб с начинкой. Позднее концепция пирогов развивалась, рецепты становились сложнее.
В Средние века еда стала не только методом насыщения организма, но и развлечением. Существовали особые пироги с живыми животными. Внутрь теста клали маленьких птиц, мышей и белок. При разрезе животные выпрыгивали перед гостями трапезы.
Сейчас пироги делают намного гуманнее, чем в прошлом. Расскажем, как создать сочный пирог с ямсом.
Ингредиенты теста для пирога:
- Вода тёплая — 400 мл;
- Дрожжи — 1,5 ч.л.;
- Сахар — 1 ст.л.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Масло растительное — 3 ст.л.;
- Мука — 600 г.
Ингредиенты для начинки:
- Фарш — 400 г;
- Картофель — 2 шт.;
- Лук — 2 шт.;
- Масло растительное — 40 мл;
- Соль — ½ ч.л.;
- Приправа универсальная — 1 ч.л.;
- Паприка — 1 ч.л.
Приготовление мясного пирога:
В миску с теплой водой высыпаем дрожжи, сахар и соль, смешиваем до растворения песчинок. Разбиваем в воду яйцо, вливаем растительное масло и снова перемешиваем.
Высыпаем в смесь муку и замешиваем эластичное и мягкое тесто руками. Собираем тесто в колобок, оставляем под целлофаном на час в тепле.
В это время для начинки нарезаем четверть кольцами лук и кладем в фарш. Очищенный картофель нарезаем тонкими пластинами, солим, поливаем растительным маслом.
Добавляем к начинке универсальную приправу и паприку, перемешиваем.
Обминаем тесто и делим на 4 колобка — 2 побольше.
Раскатываем колобки побольше в лепешки диаметром 30-33 см.
На каждую лепешку кладем начинку, распределяем по поверхности, но не доходим до края 2 см.
Раскатываем оставшиеся небольшие колобки по диаметру начинки на большой лепешке.
Накрываем небольшими лепешками начинку на больших лепешках.
Запечатываем края лепешек, связываем их друг с другом в косичку.
Смазываем верхушку пирогов яйцом, в середине делаем отверстие.
Кладем лепешки на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 170 градусах 40 минут.
Получается мясной сочный и ароматный пирог. Он сможет заменить классические пироги.