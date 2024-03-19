Не устаю его готовить детям. Вкусный и сочный пирог без хлопот: обед для всей семьи

Пироги стали важным открытием в кулинарном мире. По сути для древних людей пирог — это вкусный хлеб с начинкой. Позднее концепция пирогов развивалась, рецепты становились сложнее.

В Средние века еда стала не только методом насыщения организма, но и развлечением. Существовали особые пироги с живыми животными. Внутрь теста клали маленьких птиц, мышей и белок. При разрезе животные выпрыгивали перед гостями трапезы.

Сейчас пироги делают намного гуманнее, чем в прошлом. Расскажем, как создать сочный пирог с ямсом.

Ингредиенты теста для пирога:

Вода тёплая — 400 мл;

Дрожжи — 1,5 ч.л.;

Сахар — 1 ст.л.;

Соль — 1 ч.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Масло растительное — 3 ст.л.;

Мука — 600 г.

Ингредиенты для начинки:

Фарш — 400 г;

Картофель — 2 шт.;

Лук — 2 шт.;

Масло растительное — 40 мл;

Соль — ½ ч.л.;

Приправа универсальная — 1 ч.л.;

Паприка — 1 ч.л.

Приготовление мясного пирога:

В миску с теплой водой высыпаем дрожжи, сахар и соль, смешиваем до растворения песчинок. Разбиваем в воду яйцо, вливаем растительное масло и снова перемешиваем.

Высыпаем в смесь муку и замешиваем эластичное и мягкое тесто руками. Собираем тесто в колобок, оставляем под целлофаном на час в тепле.

В это время для начинки нарезаем четверть кольцами лук и кладем в фарш. Очищенный картофель нарезаем тонкими пластинами, солим, поливаем растительным маслом.

Добавляем к начинке универсальную приправу и паприку, перемешиваем.

Обминаем тесто и делим на 4 колобка — 2 побольше.

Раскатываем колобки побольше в лепешки диаметром 30-33 см.

На каждую лепешку кладем начинку, распределяем по поверхности, но не доходим до края 2 см.

Раскатываем оставшиеся небольшие колобки по диаметру начинки на большой лепешке.

Накрываем небольшими лепешками начинку на больших лепешках.

Запечатываем края лепешек, связываем их друг с другом в косичку.

Смазываем верхушку пирогов яйцом, в середине делаем отверстие.

Кладем лепешки на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 170 градусах 40 минут.

Получается мясной сочный и ароматный пирог. Он сможет заменить классические пироги.