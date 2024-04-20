Описание приготовления:

Обязательно в приготовлении используйте только сливки с жирностью от 33%. При желании можно добавить ванилин для усиления вкуса.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки / Сгущенка Блюдо: Десерты / Мороженое

Состав / Ингредиенты:

Сливки 250 Миллилитров (33% жирности)

Молоко сгущенное 130 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

188 ккал

Калорийность

9 г

Белки

4 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мороженое из сливок и сгущенки в домашних условиях»

Выложите ингредиенты на стол.

Жирные сливки залейте в просторную миску и взбейте миксером до кремообразного состояния.

Ко взбитым сливкам влейте сгущенное молоко.

Миксером активно перемешайте ингредиенты до полного объединения.

Приготовленную смесь из сливок и сгущенки залейте в удобный для замораживания контейнер. Отправьте заполненный контейнер в морозильную камеру на 4-6 часов. За это время 2-3 раза пробейте массу погружным блендером.

Готовое мороженное разложите по креманкам и подавайте к столу в охлажденном виде.