Описание приготовления:
Обязательно в приготовлении используйте только сливки с жирностью от 33%. При желании можно добавить ванилин для усиления вкуса.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки / Сгущенка Блюдо: Десерты / Мороженое
Состав / Ингредиенты:
- Сливки 250 Миллилитров (33% жирности)
- Молоко сгущенное 130 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
188 ккал
Калорийность
9 г
Белки
4 г
Жиры
21 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мороженое из сливок и сгущенки в домашних условиях»
Выложите ингредиенты на стол.
Жирные сливки залейте в просторную миску и взбейте миксером до кремообразного состояния.
Ко взбитым сливкам влейте сгущенное молоко.
Миксером активно перемешайте ингредиенты до полного объединения.
Приготовленную смесь из сливок и сгущенки залейте в удобный для замораживания контейнер. Отправьте заполненный контейнер в морозильную камеру на 4-6 часов. За это время 2-3 раза пробейте массу погружным блендером.
Готовое мороженное разложите по креманкам и подавайте к столу в охлажденном виде.