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Морская капуста сушеная с кимчи

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Морская капуста сушеная с кимчи

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить морскую капусту сушеную с кимчи. Шиитаке можно заменить на шампиньоны. Если будете использовать сушеную морскую капусту ламинарию, то предварительно ее потребуется замочить в воде на полчаса, а после промыть несколько раз.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Морская капуста Блюдо: Горячие блюда Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Грибной бульон 450 Миллилитров (можно заменить водой)
  • Кимчи 100 Грамм
  • Шиитаке сушеные 30 Грамм
  • Тофу 150 Грамм
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Морская капуста сушеная 1,5 Ст. ложки (вакамэ)
  • Соль По вкусу
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Корень имбиря 3 Грамма
  • Мед 1 Чайная ложка
  • Яблочный уксус 10 Миллилитров
  • Масло оливковое 20 Миллилитров
  • Мисо паста 10 Грамм
  • Кунжут жареный 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

62 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Морская капуста сушеная с кимчи»

Морская капуста сушеная с кимчи

Подготовьте все ингредиенты.

Морская капуста сушеная с кимчи

Сушеные шиитаке залейте водой и отварите в кипящей подсоленной воде 20-25 минут. После откиньте на сито, а бульон сохраните.

Морская капуста сушеная с кимчи

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Нарежьте репчатый лук кубиками и обжарьте 4-5 минут.

Морская капуста сушеная с кимчи

Добавьте нарезанные грибы шиитаке, подсолите и жарьте еще 3-4 минуты. Чеснок и корень имбиря мелко порубите и добавьте к грибами, обжаривайте около минуты до раскрытия аромата.

Морская капуста сушеная с кимчи

Добавьте в сковороду капусту кимчи.

Морская капуста сушеная с кимчи

Влейте грибной бульон, добавьте мисо пасту. Доведите до кипения и варите, пока мисо паста полностью не растворится. После добавьте яблочный уксус и мед. Все перемешайте.

Морская капуста сушеная с кимчи

Добавьте сушеную морскую капусту и дождитесь, пока она размякнет.

Морская капуста сушеная с кимчи

Тофу порежьте на небольшие кубики, добавьте в сковороду и потушите все вместе еще около 5 минут.

Морская капуста сушеная с кимчи

Перед подачей посыпьте блюдо жареным кунжутом. Приятного вам аппетита!

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