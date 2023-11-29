Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить морскую капусту сушеную с кимчи. Шиитаке можно заменить на шампиньоны. Если будете использовать сушеную морскую капусту ламинарию, то предварительно ее потребуется замочить в воде на полчаса, а после промыть несколько раз.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Морская капуста Блюдо: Горячие блюда Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Грибной бульон 450 Миллилитров (можно заменить водой)

Кимчи 100 Грамм

Шиитаке сушеные 30 Грамм

Тофу 150 Грамм

Лук репчатый 1/2 Штуки

Морская капуста сушеная 1,5 Ст. ложки (вакамэ)

Соль По вкусу

Чеснок 2 Зубчика

Корень имбиря 3 Грамма

Мед 1 Чайная ложка

Яблочный уксус 10 Миллилитров

Масло оливковое 20 Миллилитров

Мисо паста 10 Грамм

Кунжут жареный 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

62 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Морская капуста сушеная с кимчи»

Подготовьте все ингредиенты.

Сушеные шиитаке залейте водой и отварите в кипящей подсоленной воде 20-25 минут. После откиньте на сито, а бульон сохраните.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Нарежьте репчатый лук кубиками и обжарьте 4-5 минут.

Добавьте нарезанные грибы шиитаке, подсолите и жарьте еще 3-4 минуты. Чеснок и корень имбиря мелко порубите и добавьте к грибами, обжаривайте около минуты до раскрытия аромата.

Добавьте в сковороду капусту кимчи.

Влейте грибной бульон, добавьте мисо пасту. Доведите до кипения и варите, пока мисо паста полностью не растворится. После добавьте яблочный уксус и мед. Все перемешайте.

Добавьте сушеную морскую капусту и дождитесь, пока она размякнет.

Тофу порежьте на небольшие кубики, добавьте в сковороду и потушите все вместе еще около 5 минут.

Перед подачей посыпьте блюдо жареным кунжутом. Приятного вам аппетита!