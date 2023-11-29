Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить морскую капусту сушеную с кимчи. Шиитаке можно заменить на шампиньоны. Если будете использовать сушеную морскую капусту ламинарию, то предварительно ее потребуется замочить в воде на полчаса, а после промыть несколько раз.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Морская капуста Блюдо: Горячие блюда Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Грибной бульон 450 Миллилитров (можно заменить водой)
- Кимчи 100 Грамм
- Шиитаке сушеные 30 Грамм
- Тофу 150 Грамм
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Морская капуста сушеная 1,5 Ст. ложки (вакамэ)
- Соль По вкусу
- Чеснок 2 Зубчика
- Корень имбиря 3 Грамма
- Мед 1 Чайная ложка
- Яблочный уксус 10 Миллилитров
- Масло оливковое 20 Миллилитров
- Мисо паста 10 Грамм
- Кунжут жареный 1 Чайная ложка
Количество порций 2
Калорийность
62 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Морская капуста сушеная с кимчи»
Подготовьте все ингредиенты.
Сушеные шиитаке залейте водой и отварите в кипящей подсоленной воде 20-25 минут. После откиньте на сито, а бульон сохраните.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Нарежьте репчатый лук кубиками и обжарьте 4-5 минут.
Добавьте нарезанные грибы шиитаке, подсолите и жарьте еще 3-4 минуты. Чеснок и корень имбиря мелко порубите и добавьте к грибами, обжаривайте около минуты до раскрытия аромата.
Добавьте в сковороду капусту кимчи.
Влейте грибной бульон, добавьте мисо пасту. Доведите до кипения и варите, пока мисо паста полностью не растворится. После добавьте яблочный уксус и мед. Все перемешайте.
Добавьте сушеную морскую капусту и дождитесь, пока она размякнет.
Тофу порежьте на небольшие кубики, добавьте в сковороду и потушите все вместе еще около 5 минут.
Перед подачей посыпьте блюдо жареным кунжутом. Приятного вам аппетита!