Морские гребешки в беконе: рецепт оригинальной закуски

Нежнейшие морские гребешки с чесноком и тимьяном. Красивый вид, пикантный и необычный вкус.

Морские гребешки в беконе — одно из тех блюд, которые восхищают гостей, но их так легко приготовить. Из пяти ингредиентов, не считая соли и перца, вы можете приготовить оригинальную закуску, которая понравится многим. Из морских гребешков также получается очень элегантное блюдо, если подавать их с картофелем и жареными овощами. Рецептом поделилась автор кулинарных книг Оливия Мак Маккул, сообщает издание Delish.

Ингредиенты

900 г морских гребешков (около 14 штук);

½ чайной ложки соли;

¼ чайной ложки свежемолотого черного перца;

около 7 полосок бекона (не толстых);

2 столовые ложки несоленого сливочного масла;

1 зубчик чеснока (раздавленный);

1 столовая ложка свежих листьев тимьяна;

дольки лимона, для подачи.

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 200° С. Застелите противень с бортиками фольгой.

Шаг 2. Промокните гребешки бумажными полотенцами; приправьте 1/2 чайной ложки соли и 1/4 чайной ложки перца. Разрежьте ломтики бекона пополам крест-накрест, чтобы получились полоски длиной от 8 до 9 см. Оберните бекон вокруг гребешков и закрепите зубочисткой. Разложите гребешки на подготовленный противень.

Шаг 3. В небольшой сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте чеснок и листья тимьяна и готовьте, помешивая, до появления аромата, около 1 минуты. Выложите масло и тимьян на гребешки, оставив чеснок в кастрюле.

Шаг 4. Запекайте гребешки, пока бекон не станет хрустящим и гребешки не будут полностью готовы, 15–20 минут.

Шаг 5. Удалите зубочистки. Переложите гребешки на блюдо и подавайте теплыми с дольками лимона.

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