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Моя бабушка готовить картофель только так. Рецепт вкусной запеканки: быстро и доступно

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Моя бабушка готовить картофель только так. Рецепт вкусной запеканки: быстро и доступно

Долгое время картофель был для всего мира скрытым овощем. Его стали употреблять в пищу сравнительно недавно. То есть, с капустой человек знаком с древности, а с картошкой — с XVI века. Даже после сумбурного знакомства, никто не ел картофель. Его растили в садах как декоративное растение.

Лишь спустя долгих пару веков люди стали экспериментировать с картошкой. Изначально ели ее неправильно, из-за чего многие травились. Спустя множественный грустный опыт, картофель научились есть правильно. С тех пор картошку употребляют повсеместно.

Приготовим один из вкусных картофельных рецептов — запеканка с картофельным пюре.

Ингредиенты для картофельной запеканки:

  • Картофель – 450 г;
  • Фарш говяжий – 450 г;
  • Лук – 70 г;
  • Сливочное масло – 60 г;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Томатная паста – 2 ст.л.;
  • Соль — ½ ч. л.;
  • Черный перец — ⅓ ч. л.;
  • Морковь – 2 шт.;
  • Перец болгарский – 2 шт.;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Молоко – 100 мл;
  • Сыр Чеддер – 80 г.

Приготовление картофельной запеканки:

Очищенный картофель нарезаем большими кубиками, отвариваем до готовности. В сковороде обжариваем фарш, нарезаем полукольцами лук, выкладываем туда же.

В сковороду пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем сливочное масло и перемешиваем. Выкладываем к фаршу томатную пасту, высыпаем соль и черный молотый перец, сахар — по желанию.

Моя бабушка готовить картофель только так. Рецепт вкусной запеканки: быстро и доступно

Смешиваем ингредиенты, обжариваем фарш в пасте около пары минут. Нарезаем очищенную морковь мелким кубиком, кладем к фаршу и продолжаем обжаривать.

Очищаем от внутренностей перец сладкий, нарезаем маленьким кубиком и обжариваем с фаршем 2 минуты.

Моя бабушка готовить картофель только так. Рецепт вкусной запеканки: быстро и доступно

Отваренный картофель разминаем до состояния пюре, выкладываем к нему сливочное масло, разбиваем яйцо, вливаем молоко и смешиваем.

Моя бабушка готовить картофель только так. Рецепт вкусной запеканки: быстро и доступно

Натираем сыр в миску с пюре, смешиваем. Выкладываем в форму для запекания обжаренный с овощами фарш. На слой из фарша кладем картофельное пюре, делаем на поверхности узор вилкой.

Моя бабушка готовить картофель только так. Рецепт вкусной запеканки: быстро и доступно

Натираем остатки сыра на мелкой терке, выкладываем на картофельный слой.

Моя бабушка готовить картофель только так. Рецепт вкусной запеканки: быстро и доступно

Запекаем блюдо при 200 градусах 20 минут.

Моя бабушка готовить картофель только так. Рецепт вкусной запеканки: быстро и доступно

Получается отменный ужин для всей семьи из картофеля и фарша. Эта запеканка сочетает в себе основное блюдо и гарнир.

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