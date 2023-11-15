Моя бабушка готовить картофель только так. Рецепт вкусной запеканки: быстро и доступно

Долгое время картофель был для всего мира скрытым овощем. Его стали употреблять в пищу сравнительно недавно. То есть, с капустой человек знаком с древности, а с картошкой — с XVI века. Даже после сумбурного знакомства, никто не ел картофель. Его растили в садах как декоративное растение.

Лишь спустя долгих пару веков люди стали экспериментировать с картошкой. Изначально ели ее неправильно, из-за чего многие травились. Спустя множественный грустный опыт, картофель научились есть правильно. С тех пор картошку употребляют повсеместно.

Приготовим один из вкусных картофельных рецептов — запеканка с картофельным пюре.

Ингредиенты для картофельной запеканки:

Картофель – 450 г;

Фарш говяжий – 450 г;

Лук – 70 г;

Сливочное масло – 60 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Томатная паста – 2 ст.л.;

Соль — ½ ч. л.;

Черный перец — ⅓ ч. л.;

Морковь – 2 шт.;

Перец болгарский – 2 шт.;

Яйцо – 1 шт.;

Молоко – 100 мл;

Сыр Чеддер – 80 г.

Приготовление картофельной запеканки:

Очищенный картофель нарезаем большими кубиками, отвариваем до готовности. В сковороде обжариваем фарш, нарезаем полукольцами лук, выкладываем туда же.

В сковороду пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем сливочное масло и перемешиваем. Выкладываем к фаршу томатную пасту, высыпаем соль и черный молотый перец, сахар — по желанию.

Смешиваем ингредиенты, обжариваем фарш в пасте около пары минут. Нарезаем очищенную морковь мелким кубиком, кладем к фаршу и продолжаем обжаривать.

Очищаем от внутренностей перец сладкий, нарезаем маленьким кубиком и обжариваем с фаршем 2 минуты.

Отваренный картофель разминаем до состояния пюре, выкладываем к нему сливочное масло, разбиваем яйцо, вливаем молоко и смешиваем.

Натираем сыр в миску с пюре, смешиваем. Выкладываем в форму для запекания обжаренный с овощами фарш. На слой из фарша кладем картофельное пюре, делаем на поверхности узор вилкой.

Натираем остатки сыра на мелкой терке, выкладываем на картофельный слой.

Запекаем блюдо при 200 градусах 20 минут.

Получается отменный ужин для всей семьи из картофеля и фарша. Эта запеканка сочетает в себе основное блюдо и гарнир.