Повара из Грузии, как никто другой, знают секреты приготовления образцового мяса. Даже без многочасового маринования и мангала оно выходит чрезвычайно сочным и нежным. Добиться такого умопомрачительного результата может каждый. Рассказываем, как готовится пряная и тающая во рту свинина по-грузински в духовке.

Как вы уже догадались, по этому рецепту мясо не жарится на сковороде. Специальная шашлычница также не понадобится. Мы будем запекать свинину в духовом шкафу. Несмотря на такой простой способ приготовления, мясо получится вкуснее, чем шашлык, который подают в самых дорогих ресторанах.

Как готовится пряная свинина по-грузински в духовке

Изюминка этого блюда — роскошный маринад, что превращает даже не самые лучшие кусочки свинины во что-то изумительное. Для его приготовления вам понадобится свежевыжатый лимонный сок, качественный мёд, свежая кинза и сметана. Также необходимо будет использовать хмели-сунели (приправу, которая встречается во многих грузинских блюдах). С таким набором ингредиентов вы сделаете идеальный маринад, что будет отличаться очень насыщенным ароматом.

Ингредиенты

Свинина1 кг Сметана3 ст. л. Мёд1,5 ст. л. Лимонный сок2 ст. л. Хмели-сунели1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Кинза0,5 пуч.

Приготовление

Нарезаем свинину крупными кусочками. Помещаем мясо в глубокую миску. Всыпаем соль, черный молотый перец и хмели-сунели. Вливаем к свинине лимонный сок. Добавляем мёд. Тщательно всё перемешиваем.Хорошенько промываем кинзу. Обсушиваем ее. Мелко нарезаем зелень. Всыпаем к мясу кинзу. Перемешиваем всё. Оставляем мясо мариноваться в течение часа. Добавляем к свинине сметану. Тщательно перемешиваем мясо, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Выкладываем свинину в форму для выпекания, смазанную подсолнечным маслом. Отправляем ее в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут. Готово!

Достав мясо из духового шкафа, вы сможете заметить большое количество ароматной подливы. Сдобрите ею любой гарнир, чтобы получить максимально вкусный результат. Также не забудьте подать такое грузинское мясцо с салатом из свежих овощей или с маринованным луком. В предыдущем материале мы делились тремя рецептами столь удачного дополнения к свинине. С ними вы будете мариновать лук не хуже, чем в шашлычных.