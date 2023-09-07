Можно готовить каждый день. Кабачковая пицца на сковороде: рецепт объедение

Сколько рецептов из кабачка вы знаете? Вероятно, многие перечислят кабачковую икру, кабачковые рулетики или кабачки на гриле. Однако, спектр рецептов кабачковых блюд намного шире, чем многие могут подумать.

Например, существуют кабачковые блины и оладьи. Также имеется кабачковая запеканка. Овощ универсален, его запекают, жарят и даже маринуют.

Помимо перечисленных блюд, есть также пицца из кабачков. Эта вариация итальянского кушанья получается не хуже оригинала.

Ингредиенты для кабачковой пиццы:

Кабачки — 500 г;

Помидоры — 2 шт.;

Яйца — 3 шт.;

Сметана — 2 ст. л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Мука — 6 ст. л.;

Растительное масло — 4 ст. л.;

Кинза — пучок;

Петрушка — пучок;

Сухой базилик — 1 ч. л.;

Майоран — 1 ч. л.;

Паприка — 1 ч. л.;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление кабачковой пиццы:

Натираем на крупной терке кабачок, заранее убираем плодоножки. Нарезаем один помидор маленьким кубиком, а второй полукольцами.

В миску с кабачковой массой разбиваем яйца, добавляем нарезанные кубиком помидоры, нашинкованную петрушку и укроп.

Пропускаем через пресс чеснок, выкладываем к кабачковой массе вместе со сметаной.

Добавляем в смесь майоран и паприку, солим массу. Перемешиваем компоненты до однородности, постепенно в смесь высыпаем муку. Замешиваем густое тесто.

В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем в сковороду тесто, выравниваем по поверхности. Аккуратно на поверхность тесто кладем помидоры, нарезанные полукольцами. По вкусу помидоры можно солить.

Посыпаем поверхность пиццы сухим базиликом, накрываем крышкой и готовим на медленном огне. При приготовлении края пиццы подрумянятся.

Спустя 15 минут после приготовления можно вынимать пиццу из сковороды. Проверить готовность блюда получится деревянной шпажкой.