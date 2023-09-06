Тесто для вареников — очень важная часть приготовления популярного украинского блюдо. Трудно найти такого человека, который никогда не пробовал вареники. Но мало кто знает, что их придумали турки. Позже славяне немного модифицировали это блюдо под свой манер, немного упростив рецепт теста. В этой статье подобраны 10 самых лучших рецептов теста для вареников.

Заварное тесто для вареников на кипятке в домашних условиях

Вареники делают с начинкой из картофеля, ягод, капусты, творога, грибов, – все они по-своему вкусные. Мы остановимся на рецепте заварного теста для этого вкусного блюда.

Ингредиенты –+4 порц.

Кипяток 1 ст.

Мука пшеничная 2 ст.

Соль ½ ч.л.

Масло подсолнечное 2 ст.л.

Шаги 10 мин.

Как приготовить вкусное тесто для вареников по классическому рецепту? В миску просейте 2 стакана муки. Добавьте в миску соль и перемешайте. Добавьте к муке 2 столовые ложки подсолнечного масла. Далее нужно влить крутой кипяток. Добавлять его нужно тонкой струйкой и сразу замешивать тесто. Когда станет очень трудно мешать тесто ложкой, переходите к ручному замесу. Доведите тесто для вареников до однородной консистенции, затем можно приступать к раскатыванию и лепке.

Приятного аппетита!

Лучшее тесто для вареников, чтобы не разваливалось

Вареники – вкусное легкое блюдо, которое можно приготовить с разными начинками по своему вкусу. Для лепки вареников используют самое просто постное тесто.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 3-3,5 ст.

Масло растительное – 3 ст.л.

Вода – 1 ст.

Яйцо куриное – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

1. В миске взбейте яйцо с солью. Затем добавьте к взбитому яйцу растительное масло и еще раз хорошо перемешайте.

2. В глубокую миску просейте три стакана пшеничной муки, сделайте в ней ямочку и влейте туда яичную смесь.

3. Затем влейте стакан холодной воды и начинайте замешивать тесто вилкой или венчиком.

4. Когда тесто станет достаточно густым, выложите его на посыпанную мукой поверхность и продолжайте вымешивать руками.

5. Перед тем, как приступить к раскатке, дайте отдохнуть тесту 5-10 минут.

Приятного аппетита!

Классический рецепт теста для вареников на кефире

Вареники представляют собой блюдо, в котором начинка, завернута в тонкое тесто. Однако, если добавить в тесто кефир, то оно получится более пышным и чем-то будет напоминать клецки.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Кефир – 0,5 л.

Мука пшеничная – 5-5,5 ст.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Сода пищевая – 1,5 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

1. Просейте муку в объемную миску. Добавьте соль и соду, хорошо перемешайте.

2. Яйцо взбейте с сахаром в отдельной миске.

3. Добавьте массу из взбитого яйца в муку.

4. Кефир заранее достаньте из холодильника, чтобы он прогрелся до комнатной температуры. И добавьте его в след за яичной массой к муке.

5. Начните замешивать тесто ложкой, затем переложите его на стол и продолжайте вымешивать руками. Когда тесто перестанет липнуть к рукам, накройте его полотенцем и оставьте на 10 минут. После чего, приступайте к раскатке теста.

Приятного аппетита!

Идеальное тесто для вареников с картошкой

Наверное, самая популярная начинка для вареников делается из картошки. Такое блюдо можно приготовить самостоятельно в домашних условиях и рецепт мягкого эластичного теста для них вы найдете ниже.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 8.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 500 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 250 мл.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. Муку просейте в объемную миску. Добавьте немного соли и перемешайте.

2. Разбейте в муку одно яйцо.

3. Далее влейте в миску очень холодную воду и начинайте замешивать тесто.

4. Когда тесто станет трудно мешать ложкой, выложите его на стол и продолжайте замешивать руками.

5. Колобок из теста накройте полотенцем и оставьте на полчаса, чтобы оно дошло до нужной консистенции. Затем переложите его на рабочую поверхность, посыпьте мукой и тонко раскатайте.

Приятного аппетита!

Простой рецепт приготовления теста для вареников на воде

Для людей, которые считают калории или держат пост, тесто, замешанное на воде является отличным решением. К тому же, вареники с таким тестом можно делать с любой начинкой.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

Вода – 150 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Мука пшеничная – 250 гр.

Процесс приготовления:

1. Муку просейте через сито и всыпьте в миску. Муки для теста может понадобиться чуть меньше или больше, главное, чтобы тесто приобрело правильную консистенцию.

2. Сделайте небольшое углубление в муке и влейте туда воду и всыпьте соль.

3. Начинайте замешивать тесто ложкой или лопаткой.

4. Затем густое тесто переложите на ровную поверхность и продолжайте вымешивать руками до того момента, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Тесто должно получится мягким и эластичным. Посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатывайте тесто.

Приятного аппетита!

Мягкое тесто для домашних вареников с вишней

Вареники с вишней можно смело отнести к десерту, летом его готовят из свежих ягод, зимой – из замороженных. В приготовлении теста для таких вареников также есть свои секреты, которые позволят приготовить блюдо максимально вкусным.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 320 гр.

Вода – 180 мл.

Масло растительное – 3ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

1. Просейте муку в объемную миску, добавьте щепотку соли. Далее тонкой струйкой влейте очень горячую воду. Для этого закипятите чайник, подождите 5 минут и добавляйте воду в муку.

2. Добавьте в тесто растительное масло, оно сделает тесто эластичным, и оно не развалится во время варки.

3. Начните замешивать тесто в миске, затем переложите его на ровную поверхность и продолжайте вымешивать руками.

4. Тесто раскатайте на ровной поверхности в пласт толщиной 3-4 миллиметра и сделайте из него кружочки кружкой или стаканом. В эти кружочки заверните начинку из вишни и сделайте вареники. Готовые вареники посыпьте сахарной пудрой и домашний десерт готов.

Приятного аппетита!

Как приготовить эластичное тесто для вареников с черникой

Не знаете, чем порадовать семью, приготовьте вареники с черникой. Это удивительно вкусное и легкое блюдо. Его можно дополнить сметаной или взбитыми сливками. Мы расскажем, как замесить тесто и дело останется за малым.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Вода – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

1. Воду поставьте в холодильник, к моменту замешивания теста она должна быть очень холодной. В миску просейте муку, так тесто насытится кислородом. Добавьте щепотку соли.

2. К муке добавьте одно яйцо и перемешайте.

3. Затем влейте холодную воду и начинайте замешивать тесто. Оно должно быть эластичным и упругим.

4. Тесто оберните в пищевую пленку и положите на полчаса в холодильник. После этого раскатайте тесто и сделайте из него вареники с черникой.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления теста для вареников с творогом

Один из самых сытных вариантов вареников получается с начинкой из творога. Их можно варить или обжаривать на сливочном масле – получится очень вкусно и идеально подойдет для завтрака. Причем, замесить тесто для таких вареников очень просто.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высшего сорта– 3 ст. (450 гр)

Соль – 1 ч.л.

Яйца куриные – 2 шт.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

1. Муку просейте через мелкое сито, можно сделать это несколько раз.

2. Муку смешайте с яйцами и солью.

3. Затем влейте воду и вымесите тесто, оно получится достаточно плотным.

4. Посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной 2-3 миллиметра. Стаканом или чашкой вырежете из него небольшие кружочки и слепите вареники с творогом.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт теста для вареников без яиц

Вариантов приготовления теста для вареников очень много, поэтому каждая хозяйка может выбрать рецепт для себя. Тесто по этому рецепту получается всегда, с ним легко работать, такое тесто легко лепиться и не липнет к рукам.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 6.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 450 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

1. Отмерьте необходимое количество муки и просейте ее в миску.

2. В муку добавьте соль, соду, сметану и перемешайте эти ингредиенты.

3. Замешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет однородным и не перестанет липнуть к рукам.

4. Тесто оберните в пищевую пленку и дайте ему отдохнуть 15-20 минут. Оно будет невероятно удобным в работе, его легко раскатывать и лепить вареники.

Приятного аппетита!

Тесто для вареников на молоке в домашних условиях

Еще один отличный вариант приготовления теста на молоке для вареников, мантов, а также пельменей. Оно имеет нейтральный вкус и не перебивает начинку.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Молоко – 100 мл.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Сода пищевая – 0,5 ч.л.

Мука – 300 гр.

Процесс приготовления:

1. В тепле молоко всыпьте соль и влейте растительное масло, перемешайте.

2. Затем добавьте в молочную массу одно яйцо и хорошо перемешайте.

3. Далее через мелкое сито просейте муку и всыпьте соду. Замесите тесто. Тесто вымешивайте в течение 7-10 минут, оно должно быть плотным и однородным.

4. Хорошо вымешанное тесто поместите в целлофановый пакет или оберните в пищевую пленку, положите тесто в холодильник на 30 минут. После этого тесто станет эластичным и податливым, можно раскатывать его и лепить вареники.

Приятного аппетита!