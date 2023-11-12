Можно печь хоть каждый день и не надоедает. Самое вкусное и быстрое печенье к чаю

Первое печенье было создано иранцами, а точнее персами в VIII веке до нашей эры. Перечень из прошлого не особо напоминало то, что мы едим с чаем сейчас. Оно было менее сладким, черствым и выпекалось для дальних поездок, так как не портилось.
Однако, как только печенье попало в Европу, с ним начали происходить различные эксперименты. В особенности интерес к печенью проявили французы, которые создавали начинки и тесто для сладостей.
Так из черствых маленьких хлебных лепешек печенье постепенно превращалось в восхитительный десерт.
Приготовим современное быстрое печенье из простых компонентов.
Ингредиенты для печенья:
- сметана — 120 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- мука — 280 г;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- орехи — 120 г;
- сахар — 80 г.
Приготовление печенья:
В чаше смешиваем яйцо со сметаной. В отдельной миске смешиваем муку с разрыхлителем и солью, добавляем сливочное масло.
Перетираем масло с мукой до состояния сливочной мелкой крошки.
Выливаем в сливочную крошку смесь сметаны и яйца, замешиваем эластичное и мягкое тесто. Накрываем тесто крышкой и оставляем в тепле на 15-20 минут.
Для приготовления начинки измельчаем в мелкую крошку орехи. Смешиваем сахар с ореховой крошкой.
Раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Высыпаем на пласт начинку, не доходим до широкого края 3 см. Распределяем начинку по поверхности ровным слоем.
Сворачиваем пласт в рулет, слегка придавливаем, делаем более плоским.
Смазываем рулет желтком и делим на порционные кусочки.
Создаем вилкой или фигурным ножом рисунок на поверхности печенья. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом, выпекаем при 180 градусах 20-25 минут.
Получается сладкое ореховое печенье.
Оно понравится вам больше, нежели покупное печенье.