Можно печь хоть каждый день и не надоедает. Самое вкусное и быстрое печенье к чаю

Первое печенье было создано иранцами, а точнее персами в VIII веке до нашей эры. Перечень из прошлого не особо напоминало то, что мы едим с чаем сейчас. Оно было менее сладким, черствым и выпекалось для дальних поездок, так как не портилось.

Однако, как только печенье попало в Европу, с ним начали происходить различные эксперименты. В особенности интерес к печенью проявили французы, которые создавали начинки и тесто для сладостей.

Так из черствых маленьких хлебных лепешек печенье постепенно превращалось в восхитительный десерт.

Приготовим современное быстрое печенье из простых компонентов.

Ингредиенты для печенья:

сметана — 120 г;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 100 г;

мука — 280 г;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

орехи — 120 г;

сахар — 80 г.

Приготовление печенья:

В чаше смешиваем яйцо со сметаной. В отдельной миске смешиваем муку с разрыхлителем и солью, добавляем сливочное масло.

Перетираем масло с мукой до состояния сливочной мелкой крошки.

Выливаем в сливочную крошку смесь сметаны и яйца, замешиваем эластичное и мягкое тесто. Накрываем тесто крышкой и оставляем в тепле на 15-20 минут.

Для приготовления начинки измельчаем в мелкую крошку орехи. Смешиваем сахар с ореховой крошкой.

Раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Высыпаем на пласт начинку, не доходим до широкого края 3 см. Распределяем начинку по поверхности ровным слоем.

Сворачиваем пласт в рулет, слегка придавливаем, делаем более плоским.

Смазываем рулет желтком и делим на порционные кусочки.

Создаем вилкой или фигурным ножом рисунок на поверхности печенья. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом, выпекаем при 180 градусах 20-25 минут.

Получается сладкое ореховое печенье.

Оно понравится вам больше, нежели покупное печенье.