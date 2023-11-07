Мука и кипяток. Пирожки из хрустящего тонкого теста: начинка сочная, ароматная и нежная

Пирожки с мясом славятся своим вкусом и сытостью у множества народов как Европы, так и Азии. В каждой культуре можно найти свой рецепт пирожков. Например, мы знаем про беляши, чебуреки, эчпочмаки и прочие виды выпечки.
У кочевых народов такие пирожки были особенно актуальны. Выращивать картофель и прочие овощи было невозможно, так как люди не засиживались долго на одной локации. Поэтому употреблять мясные блюда было для кочевников оптимально.
Причем пирожки не выпекают, а обжаривают на жире. Печей у кочевников не было по аналогичной причине.
Расскажем, как приготовить жареные пирожки с мясом.
Ингредиенты для мясных пирожков:
- Кипяток — 205 мл;
- Соль — ч.л.;
- Мука — 350 г;
- Растительное масло — 20 мл;
- Лук — 2 шт.;
- Фарш — 250 г.
Приготовление мясных пирожков:
В миске с 175 мл кипятка растворяем соль, высыпаем муку. Высыпаем в кипяток муку, лопаткой, а затем руками замешиваем тесто. В тесто вливаем растительное масло, продолжаем вымешивать до эластичного состояния.
Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 20 минут. В это время натираем на крупной терке репчатый лук. Выкладываем лук к фаршу, туда же добавляем нашинкованный по вкусу зеленый лук и петрушку.
Вливаем в фарш кипяток, добавляем соль и специи по вкусу и смешиваем. Раскатываем тесто в тонкий пласт толщиной 1 мм, складываем его в 4 слоя.
Поперек делим пласт на 5 квадратов.
Разворачиваем каждый квадрат в тонкий прямоугольный пласт, складываем их вместе и снова делим тесто на 5 квадратов.
На ½ часть каждого квадрата выкладываем по столовой ложке начинки, запечатываем фарш в тесте.
На шве делаем узор вилкой.
В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем пирожки с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.
Получаются мясные пирожки из хрустящего тонкого теста. Начинка внутри сочная, ароматная и нежная.