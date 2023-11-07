Мука и кипяток. Пирожки из хрустящего тонкого теста: начинка сочная, ароматная и нежная

Пирожки с мясом славятся своим вкусом и сытостью у множества народов как Европы, так и Азии. В каждой культуре можно найти свой рецепт пирожков. Например, мы знаем про беляши, чебуреки, эчпочмаки и прочие виды выпечки.

У кочевых народов такие пирожки были особенно актуальны. Выращивать картофель и прочие овощи было невозможно, так как люди не засиживались долго на одной локации. Поэтому употреблять мясные блюда было для кочевников оптимально.

Причем пирожки не выпекают, а обжаривают на жире. Печей у кочевников не было по аналогичной причине.

Расскажем, как приготовить жареные пирожки с мясом.

Ингредиенты для мясных пирожков:

Кипяток — 205 мл;

Соль — ч.л.;

Мука — 350 г;

Растительное масло — 20 мл;

Лук — 2 шт.;

Фарш — 250 г.

Приготовление мясных пирожков:

В миске с 175 мл кипятка растворяем соль, высыпаем муку. Высыпаем в кипяток муку, лопаткой, а затем руками замешиваем тесто. В тесто вливаем растительное масло, продолжаем вымешивать до эластичного состояния.

Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 20 минут. В это время натираем на крупной терке репчатый лук. Выкладываем лук к фаршу, туда же добавляем нашинкованный по вкусу зеленый лук и петрушку.

Вливаем в фарш кипяток, добавляем соль и специи по вкусу и смешиваем. Раскатываем тесто в тонкий пласт толщиной 1 мм, складываем его в 4 слоя.

Поперек делим пласт на 5 квадратов.

Разворачиваем каждый квадрат в тонкий прямоугольный пласт, складываем их вместе и снова делим тесто на 5 квадратов.

На ½ часть каждого квадрата выкладываем по столовой ложке начинки, запечатываем фарш в тесте.

На шве делаем узор вилкой.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем пирожки с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Получаются мясные пирожки из хрустящего тонкого теста. Начинка внутри сочная, ароматная и нежная.