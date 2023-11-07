Поверьте, этот многослойный салат из печени и свеклы станет ярким дополнением любого праздничного стола. В составе много овощей и нежная обжаренная куриная печень. Все ингредиенты укладываются слоями и щедро сдабриваются майонезом. Получается нарядное, аппетитное и очень сытное блюдо.

Готовый салат поражает своим сбалансированным вкусом, а если еще настоится, то вообще пальчики оближешь. Готовится он довольно просто, а главное — из доступных бюджетных продуктов. Редакция «Со Вкусом» называет его еще «Печень под шубой». Просто попробуйте приготовить эту вкуснятину в ближайшие выходные, и вы удивитесь насколько удачным было это решение.

Многослойный салат из печени и свеклы: моменты приготовления

Майонез для данного салата берите любой жирности. Как вариант, сделайте домашний майонезный соус. Для обжарки печени лучше всего использовать большую сковороду диаметром 26–28 см. Салат можно приготовить как порционно, так и на большом блюде, используя съемное кольцо. В рецепте ниже мы уложили его слоями в большой стеклянный салатник.

Ингредиенты

Куриная печень500 г Свекла350 г Картофель280 г Морковь280 г Лук130 г Яйцо3 шт. Майонез120 г Чеснок5 г Подсолнечное масло40 мл Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Свеклу хорошо вымойте и опустите в холодную подсоленную воду, доведите до кипения. Варите примерно 50 минут с момента закипания (до мягкости). Время варки зависит от сорта и размера корнеплода. Яйца отварите вкрутую. Затем залейте их холодной водой на 10 минут. Тщательно вымойте морковь и картофель. Опустите в подсоленную холодную воду и доведите до кипения. Варите до готовности (примерно 25–35 минут). Куриную печень хорошо промойте холодной водой. Обрежьте лишний жир и протоки. Промокните бумажным полотенцем от лишней влаги. В сковороде разогрейте 30 мл растительного масла. Выложите печень желательно в один слой. Обжарьте на умеренном огне в течении 3–4 минут до изменения цвета, периодически переворачивая все кусочки. Посолите, поперчите. Перемешайте. Накройте крышкой и готовьте еще 5 минут на умеренном огне. Отключите огонь. Оставьте печень в сковороде под крышкой еще на 10–15 минут. Выложите ее на бумажное полотенце и оставьте до остывания. Лук очистите, вымойте и обсушите. Нарежьте небольшими кубиками. В другую сковороду влейте оставшееся масло, разогрейте. Выложите лук и обжарьте 5 минут на умеренном огне. Он должен немного зарумяниться. Остывшую печень нарежьте маленькими кубиками. Добавьте обжаренный лук и перемешайте. Возьмите прозрачную форму. На дно выложите нарезанную печень с луком и утрамбуйте. Сдобрите майонезом, регулируя количество по своему вкусу. Очистите остывший картофель и натрите на крупной тёрке. Выложите его на печеночный слой. При необходимости посолите и поперчите. Смажьте майонезом. Остывшую морковь очистите и измельчите на крупной тёрке. Затем выложите на тёртый картофель, утрамбовывая ложкой. При необходимости добавьте специи и смажьте майонезом. Яйца очистите. Натрите на крупной тёрке. Аккуратно выложите яичную заготовку на морковный слой и разровняйте ложкой. Посолите и поперчите. Сдобрите майонезом. Свеклу натрите на крупной тёрке. Чеснок пропустите через пресс и добавьте к свекле. Выложите свеклу заключительным слоем. Сделайте майонезную сеточку, тщательно утрамбуйте и отправьте салат в холодильник минимум на 1,5 часа.

Готовое блюдо украсьте мелко рубленым укропом, свежим огурцом, консервированными кукурузой или горошком. Этих ингредиентов в самом рецепте нет, ведь они больше идут как освежающее дополнение. Также обратите внимание на следующие 6 вариантов новогодних закусок.