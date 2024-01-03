Салат «Цезарь» с курицей и сухариками по рецепту Клопотенко

В субботу утром у меня на фоне всегда включена какая-то кулинарная программа. Разговоры о еде поднимают настроение и подключают фантазию. Особенно если заводит их сам Клопотенко. Пусть со школьным меню он и провалился, толк в небанальных сочетаниях продуктов он знает. Салат «Цезарь» с курицей по рецепту Евгения навсегда покорил мое сердце.

У меня это блюдо ассоциируется с длинными летними трапезами. Салат из легко усваиваемых ингредиентов — то что нужно для моего диетического меню.

Как приготовить салат «Цезарь» по рецепту Клопотенко

Для приготовления украинской вариации салата «Цезарь» от мэтра современной кулинарии Евгения Клопотенко вам понадобится целый пучок свекольной ботвы. Наверное, именно поэтому данную закуску еще можно назвать летней. На даче в августе ее можно готовить хоть на каждый ужин. К слову, сметанную заправку в рецепте легко заменить домашним майонезом.

Ингредиенты

Свекольная ботва150 г Помидоры черри200 г Хлеб300 г Сливочное масло50 г Пармезан50 г Куриное филе300 г Сметана50 г Лимонный сок5 г Чеснок2 зуб. Соль по вкусу

Приготовление

Большой пучок свекольной ботвы тщательно промойте и просушите. Отрежьте ему красные стебли. Вскипятит е воду в кастрюле и слегка ее подсолите. Бланшируйте свекольные листья в кипятке: ошпарьте их и сразу же остудите. После этого листья свеклы будут гораздо мягче и нежнее. Нарежьте их произвольно, но сильно не мельчите. Черри промойте и нарежьте половинками. Хлеб нарежьте средним кубиком и обжарьте на сливочном масле. Клопотенко при готовке сухарей добавляет сухую ромашку для аромата. Если такая есть, пробуйте! Далее натрите на крупной терке пармезан. Теперь приступайте к приготовлению соуса на основе сметаны.Сметану тщательно перемешайте с лимонным соком, щепоткой соли и измельченным чесноком. В этот соус также можно вмешать измельченную тюльку (вместо анчоусов).Куриное филе нарежьте полосками и обжарьте, приправив по вкусу. Остудите его полностью. Аккуратно перемешайте основные ингредиенты с заправкой, посыпьте салат сыром и сухариками.

К слову, грудку вы можете приготовить и целиком на гриле или сковороде-гриль. Потом нарежете ее ломтиками и выложите как угодно. Таким образом курица получится еще сочнее. Как вам рецепт? Оцените его в комментариях от 1 до 10!