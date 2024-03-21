Рецепт: Паштет сливочный из куриной печени — Со сливками: нежный и очень вкусный

Ингредиенты:

печень куриная — 500 гр.;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт;

сливки 10 % — 200 мл;

масло сливочное — 50 гр;

соль — по вкусу;

масло растительное для обжарки — 3 ст.ложки;

чеснок — 3 дольки

Способ приготовления: Паштет готовится быстро.

Этот печеночный паштет из куриной печени получается нежнейшим. Я бы даже изысканным его назвала. Он буквально тает во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие. И это не случайно, ведь он готовится с добавлением сливок и сливочного масла.

Итак, начинаем готовить сливочный печеночный паштет.

Лук очищаем, нарезаем крупными полукольцами.

Выкладываем лук на сковороду, в которую предварительно налили 3 ст. ложки растительного масла без запаха. Пассеруем лук, то есть слегка обжариваем до появления лёгкого аромата лука, буквально пару минут.

Морковь очищаем и натираем на крупной тёрке, добавляем к луку.

Лук с морковью обжариваем до размягчения моркови. По времени примерно это минут пять.

Моем и обсушиваем бумажным полотенцем куриную печень, одновременно смотрим чтоб на кусочках печени не было мешочков с желчью, иначе паштет будет горчить ( к сожалению, в купленной в магазине печени бывает иногда такая оказия). Большие печёнки можно разрезать, можно срезать печеночные жилки ( но это не обязательно).

Выкладываем кусочки печени в сковороду, обжариваем до осветления печени.

Как печень посветлеет ( это буквально минут пять), печень переворачиваем на другую сторону (перемешиваем) и обжариваем ещё 5 минут с другой стороны.

Солим печень по вкусу и вливаем 200 мл сливок. Минут пять тушим без крышки, чтоб выпарилась лишняя влага. Затем накрываем крышкой и на медленном огне томим печень в сливочках ещё минут десять.

Выдавливаем из чеснокодавки три зубчика чеснока.

В конце добавляем сюда же кусочек сливочного масла примерно грамм 30- 50.

Теперь все пробиваем блендером.

Ещё раз пробуем на вкус. При необходимости досаливаем. Можно добавить специи по вашему вкусу: молотый черный перец, куркума, мускатный орех и т. д.

Но сегодня я готовлю паштет с учётом того, что его будут кушать и дети, поэтому специи не добавляю.

Этот паштет и так очень вкусный, нежный, сливочный.

Раскладываю печеночный паштет по пластмассовым коробочкам или стеклянным баночкам.

Сначала паштет по консистенции может показаться жидковатым.

Но после того как паштет остынет и постоит в холодильнике часик, паштет будет идеальной консистенции.

Часть баночек с паштетом я положу в холодильник, а часть уберу в морозилку.

Даже после размораживания печеночный паштет не теряет свои вкусовые качества. Даже и не понять какой паштет, намазанный на бутерброды, вынут из холодильника, а какой после разморозки.

Вкуснейшие бутерброды со сливочным паштетом из куриной печени съедаются очень быстро и с аппетитом!

Это вот паштет намазан на простой батон.

Но ещё вкуснее слегка обжарить кусочек хлеба на сухой сковороде или подсушить в тостере и на него намазать печеночный паштет.

Готовьте с радостью и с любовью!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 180 руб.