Описание приготовления:
Мюсли можно купить в магазине или приготовить дома. Если любите послаще, добавьте немного меда или кленового сиропа. Миндальные лепестки можно заменить дробленым миндалем или другими орехами.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Йогурт Блюдо: Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Мюсли 4 Ст. ложки
- Йогурт 150 Миллилитров
- Инжир 2 Штуки (свежий)
- Миндальные лепестки 40 Грамм
- Курага 30 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
119 ккал
Калорийность
5 г
Белки
7 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мюсли в йогурте с инжиром, курагой и миндалем»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мюсли в йогурте с инжиром, курагой и миндалем. Инжир вымойте, а курагу замочите на 5-10 минут, затем промойте.
Йогурт смешайте с мюсли. Половину разложите в две чашки.
Курагу порежьте и разложите поверх йогурта с мюсли.
Разложите оставшуюся йогуртовую смесь.
Инжир порежьте на дольки и разложите сверху, посыпьте миндальными лепестками и подавайте.
Приятного аппетита!