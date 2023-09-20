Описание приготовления:

Мюсли можно купить в магазине или приготовить дома. Если любите послаще, добавьте немного меда или кленового сиропа. Миндальные лепестки можно заменить дробленым миндалем или другими орехами.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Йогурт Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мюсли 4 Ст. ложки

Йогурт 150 Миллилитров

Инжир 2 Штуки (свежий)

Миндальные лепестки 40 Грамм

Курага 30 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

119 ккал

Калорийность

5 г

Белки

7 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мюсли в йогурте с инжиром, курагой и миндалем»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления мюсли в йогурте с инжиром, курагой и миндалем. Инжир вымойте, а курагу замочите на 5-10 минут, затем промойте.

Йогурт смешайте с мюсли. Половину разложите в две чашки.

Курагу порежьте и разложите поверх йогурта с мюсли.

Разложите оставшуюся йогуртовую смесь.

Инжир порежьте на дольки и разложите сверху, посыпьте миндальными лепестками и подавайте.

Приятного аппетита!