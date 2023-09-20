Подруга из Турции поделилась рецептом. Кабачки, вкуснее мяса: 5 минут и готово

Одним из самых универсальных овощей стоит считать кабачок. Этот овощ способен раскрывать свои вкусовые качества грамотно с большим количеством блюд. Слегка сладкий и нежный вкус подходит к овощным блюдам, к мясу и даже рыбе.

При этом, кабачок может перенять вкусовые нотки продуктов, с которыми готовится. То есть, рагу или запеканка с кабачком будет вкуснее, нежели без этого овоща.

Найти кабачок получится в любом магазине, к тому же, он недорогой, что тоже плюс. Приготовим жареные кабачки со сметаной и чесноком.

Ингредиенты для жареных кабачков:

чеснок — головка;

соль — ½ ч. л.;

черный молотый перец — ¼ ч. л.;

кабачки — 3 шт.;

яйца — 6 шт.;

сыр пармезан — 50 г;

панировочные сухари — 100 г;

мука — 50 г;

копченая паприка — 5 г;

растительное масло — 100 мл;

сметана — 100 г;

укроп — пучок;

зеленый лук — пучок.

Приготовление жареных кабачков:

У головки чеснока отрезаем нижнюю часть, выкладываем на фольгу. Солим чеснок, перчим и смазываем оливковым маслом.

Запечатываем чеснок внутри фольги и убираем в духовку на 30 минут при 180 градусах.

Очищаем кабачки от кожуры и плодоножек, делаем борозды вдоль при помощи вилки. Нарезаем кабачки вдоль тонкими пластинами, выкладываем в форму для запекания.

Посыпаем каждый слой кабачков солью, оставляем до выделения сока.

В миску разбиваем яйца, солим и перчим. Натираем на мелкой терке пармезан в яичную смесь, тщательно взбиваем.

В плоской тарелке с небольшим углублением смешиваем муку с панировочными сухарями, копченой паприкой, молотым черным перцем и солью. В сковороде разогреваем растительное масло.

Выкладываем кабачковые пластины сперва в сухари и муку, а затем обволакиваем в яичной смеси.

Кладем кабачки в панировке в сковороду с маслом, обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

Для приготовления соуса шинкуем мелко пучок укропа и зеленый лук. Высыпаем зелень в сметану, добавляем запеченный чеснок, солим, перчим и перемешиваем.

Таким образом получаются обжаренные в кляре кабачки со сметанным соусом. Этот закусочный рецепт порадует всю семью.