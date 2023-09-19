Вредители и плесень не отстанут: диетолог назвала главные ошибки при хранении круп

Диетолог Марият Мухина подсказала, какие ошибки чаще всего совершают хозяйки при хранении круп. Ее слова передает издание «Москва 24».

Специалист отметила, что крупы не должны храниться в местах с высокой влажностью — в таких условиях их может заразить плесень. Плесневые грибы и споры очень токсичны, они «бьют» по печени и почкам. Избавиться от них в процессе варки не получится, потому что высокая температура не убивает эти виды микроорганизмов.

Другая распространенная ошибка — хранение круп в полиэтиленовых пакетах. По словам собеседницы издания, главная проблема заключается в том, что пакеты выделяют вредные вещества — впоследствии они влияют на качество продукта. Также крупы нельзя хранить на свету: под воздействием ультрафиолетовых лучей в них разрушаются витамины.

Хранить крупы нужно в сухом и темном месте, при температуре не выше 25°C. Используйте для этого герметично закрытые тары или холщовые льняные мешочки. Если выбираете второй вариант, то забывайте промыть мешочки с мылом, а затем прогладить их, чтобы добиться полной стерильности.

Больше всего хозяйки боятся, что при неправильном хранении продуктов в крупах заведутся насекомые. Мухина сразу предупреждает, что избавиться от вредителей не получится — лучше сразу выбросить испорченный продукт.