Портал про города-курорты | Perekop

Мясо, приготовленное по этому рецепту, будет таять во рту. Не все знают про этот способ (делюсь)

На чтение: 1 минута
Мясо, приготовленное по этому рецепту, будет таять во рту. Не все знают про этот способ (делюсь)

Люди начали есть мясо довольно давно. Это один из самых основных способов пропитания. Если раньше мясо просто обжаривалось на огне, то сейчас из него делаются разнообразные деликатесы. Мы перестали употреблять в пищу кого-угодно, делая выбор в пользу курицы, свинины и говядины.

Большинство ест свинину, совершенно забывая про говядину. Но, именно в говядине много белка, железа и витаминов В. По этой причине важно добавлять в свой рацион не только свинину, но и говядину. Готовить это мясо не сложно. Расскажем про рецепт тушеной говядины.

Ингредиенты для тушеной говядины:

  • говядина — 500 г;
  • репчатый лук — 250 г;
  • вода — 100 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сахар — ч.л.;
  • паприка — ч.л.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • лимон — ½ шт.

Приготовление тушеной говядины:

Нарезаем маленькими кусочками говядину, режем толстыми полукольцами лук. Кладем лук и мясо в сковороду, заливаем водой. На смесь выкладываем сливочное масло, включаем огонь.

Мясо, приготовленное по этому рецепту, будет таять во рту. Не все знают про этот способ (делюсь)

Доводим мясо и лук до кипения, а затем тушим час в сковороде под крышкой на огне ниже среднего. Далее смесь солим, посыпаем сахаром и паприкой.

Шинкуем мелко зубчики чеснока, добавляем к мясу вместе с соком лимона. Смешиваем все компоненты, тушим под крышкой полчаса.

Мясо, приготовленное по этому рецепту, будет таять во рту. Не все знают про этот способ (делюсь)

Помните, что смешивать ингредиенты нужно только после основного часового тушения.

Мясо, приготовленное по этому рецепту, будет таять во рту. Не все знают про этот способ (делюсь)

Подавать говядину стоит с гарниром в виде картошки.

Что будем искать? Например,Человек