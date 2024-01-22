Описание приготовления:

При наличии слоеного теста очень легко и просто приготовить вкуснейший пирог для семейного чаепития, например, с лисичками. Вы можете добавить в начинку соус на белой основе, сметану или отварные куриные яйца, творог или свежую зелень. Главное, чтобы добавляемые продукты подчеркивали вкус грибов.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Грибы / Тесто / Слоеное тесто / Лисички Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Слоеное тесто 400 Грамм

Лисички 150 Грамм

Лук репчатый 2 Штуки

Сметана 150 Миллилитров (любой жирности)

Яйца 1 Штука

Соль 3 Щепотки

Перец черный молотый 1 Щепотка

Количество порций 6

Калорийность

199 ккал

Калорийность

5 г

Белки

10 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с лисичками на слоеном тесте»

Подготовьте указанные ингредиенты. Лисички тщательно промойте, лук очистите от шелухи и также промойте в воде. Слоеное тесто разморозьте примерно 20 минут при комнатной температуре.

Вбейте куриное яйцо в глубокую емкость или миску, салатник. Выложите туда же сметану любой жирности, всыпьте соль либо замените ее любой приправой по вашему вкусу. Тщательно взбейте все в течение 2-3 минут, создавая заливку для пирога.

Очищенный лук нарежьте полукольцами, а лисички — небольшими ломтиками.

Раскатайте тесто в прямоугольный или округлый пласт в зависимости от размера формы для выпекания. Выложите тесто в форму и сформируйте бортики. Выложите на тесто ломтики лука и грибы, распределите равномерно. Так как слоеное тесто содержит в своем составе жир, то дополнительно смазывать форму не нужно.

Влейте приготовленную заливку, чтобы она полностью покрыла и грибы, и лук. По желанию можно добавить измельченную зелень, но ее нужно будет полностью обмакнуть в заливку, чтобы она не подгорела. Главное — не делать слишком высокий слой заливки, так как пирог тогда может не пропечься.

Разогрейте духовку до 180 градусов и испеките пирог на среднем ярусе примерно 30-35 минут до румяности.

Немного остудите пирог и извлеките его из формы, подайте к столу. При желании выпечку можно нарезать порционно и подать со сметаной, другими соусами. Пирог с лисичками из слоеного теста полностью готов!