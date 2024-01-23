Лучшие курорты Украины: куда поехать на отдых?

Нашу страну отличает огромный рекреационный потенциал, обусловленный природными лечебными ресурсами, а также развитой сетью здравниц универсальных и профильных.

Практически в каждом регионе есть свои курорты Украины пользующиеся чрезвычайной популярностью у местных и даже у зарубежных туристов.

Эта статья знакомит читателей с топовыми украинскими локациями для оздоровительного отдыха – дает базовую информацию о каждом из соответствующих уголков, условиях и специфике лечения в них.

Курорт Хмельник

Курорт, расположенный в райцентре Винницкой области, в прибрежной зоне реки Южный Буг. Его фишка – местная вода, содержащая радон.

Мощная целебная сила радоновых ванн известна еще со времен средневековья. Хмельник специализируется на лечении и профилактике патологий сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата и ЦНС.

Кроме того, родоновая терапия помогает оздоровить кожу, благотворно влияет на работу поджелудочной железы и других органов ЖКТ, приводит в норму функционал легких и почек. Она показана при нарушениях водно-солевого баланса, обмена веществ, кровообращения и полезна для диабетиков.

Курорт Миргород

Курортный отдых в Миргороде – это превосходная возможность не только насладиться созерцанием живописных пейзажей Полтавщины, но и укрепить свое здоровье.

Это превосходно решение, чтобы избавиться от гинекологических, сердечнососудистых заболеваний и гипертонии. Стоит забронировать путевку в санаторий https://sanatorii.com.ua/ru данного региона и людям, которые недавно перенесли хирургические операции, связанные с удалением желчного пузыря, инфаркт миокарда или страдают сахарным диабетом.

Основным сокровищем бальнеологических миргородских здравниц является целебная минеральная вода, благотворно влияющая на работу большинства систем организма. В городе есть немало достопримечательностей – они приятно удивят тех, кто интересуется историей, искусством и культурой.

Курорт Шаян

Уголок Закарпатья, поражающий величественной красотой горных пейзажей, удивительным местным колоритом и прекрасным климатом.

Находится он в маленьком селе с одноименным названием, а известность этого курорта выходит далеко за пределы Украины. Его отлично знают жители многих западноевропейских стран, что вполне закономерно.

Секрет в высокоэффективных лечебных свойствах местной минеральной воды: ее состав обогащен литием, кальцием, магнием, натрием, железом, метакремниевой кислотой и другими активными микроэлементами.

Это оптимальное решение, чтобы навсегда забыть о проблемах, связанных урологическими заболеваниями, нарушением обменных процессов, подагре и многих других патологиях.

Курорт Моршин

Еще один превосходный бальнеологический курорт, расположенный в украинском Прикарпатье и привлекающий ежегодно тысячи желающих оздоровиться туристов.

Моршинские здравницы стали знаменитыми, благодаря трем экологически чистым целебным источникам, находящимся на их территории.

Вода одного из них идеально подходит для лечения недугов пищеварительной системы. Второй источник, продуцирующий воду с высоким содержанием ионов, используется для нормализации функций печени и органов ЖКТ, а третий избавляет пациентов от почечных аномалий.

Интересно, что в Моршине находятся десятки современных санаторно-курортных учреждений, не считая медицинских центров.

Курорт Трускавец

Курорт з древнейшей историей, который по праву можно назвать легендарным. Его здравницы принимают сотни тысяч туристов ежегодно.

На территории трускавецкого курорта, расположенного в живописных предгорьях Восточных Карпат, находится более двух десятков санаторных заведений, пансионатов и детских оздоровительных лагерей.

Изюминкой Трускавца является природная минеральная вода «Нафтуся», чудодейственные свойства которой были хорошо известны много веков тому назад. Каждая из его здравниц имеет бюветы, а большинство из них также включают бассейны и СПА-салоны для комфортного отдыха своих многочисленных гостей.

Природа в данном регионе просто восхитительна, а воздух считается экологически чистым и целебным.

Курорт Сходница

В этом небольшом поселке, который находится в Львовской области, открываются великолепные виды на горы Карпаты, а сам курорт располагается на высоте 900 метров от уровня моря.

На его территории произрастает хвойный лес – он щедро наполняет воздух фитонцидами, которые избавляют курортников от аллергии, астмы и других заболеваний органов дыхания.

Любители активного и экстремального отдыха смогут не только подлечиться здесь, но и покататься на байдарках по бурной горной реке Стрый, а фанаты рыбалки получат шанс поймать в ней незабываемые трофеи.

Вблизи Сходницы находится Национальный парк «Сколевские Бескиды» – заповедная зона с богатой фауной, в которой можно встретить многих редких, находящихся на грани исчезновения животных.

Курорт Поляна

Уютное курортное местечко в приграничной зоне Закарпатья, в непосредственной близости от границ с Венгрией, Румынией, Польшей и Словакией.

«Поляна» зарекомендовала себя эффективностью в лечении заболеваний органов пищеварения, эндокринных патологий и болезней желчевыводящих органов. Санатории данного курорта рекомендуются также после хирургических операций для реабилитационной терапии.

Помимо лечения, здесь можно воспользоваться сервисом экскурсионного обслуживания. Незабываемые впечатления туристам оставят поездки в национальный парк Шацкие озера, к термальным источникам и в Ужгорож.

Упомянутые в статье локации имеют международное значение.

В целом же в Украине насчитывается более 50 курортов, предоставляющих туристам все, что нужно для отдыха и оздоровления. Каждый из них располагаем своими, уникальными источниками здоровья, открывающими возможности для успешного бальнеологического и климатического лечения, грязевой или фитотерапии.