Муссовый торт с желе и бисквитом

Самое ароматное и вкусное желе — то, что приготовлено своими руками. Продукт из пакетика не может с ним сравниться. Достаньте заранее малину из морозильной камеры, чтобы приготовить самый нежный муссовый торт с желе.

Для ягодного слоя вам нужно будет измельчить малину до состояния пюре, а затем протереть ее через сито. Добавьте к этой массе желатин и сахар — натуральное желе готово! Можно заливать им верх десерта.

Как правильно приготовить невесомый муссовый торт с желе

Чтобы лакомство выглядело интересно и красиво, не следует выравнивать все слои. Это касается мусса и ягодного желе. Перемешайте их слегка ложкой. Тогда презентация такого торта будет максимально эффектной.

Ингредиенты

Пшеничная мука100 г Яйцо2 шт. Сахар340 г Ванильный сахар8 г Желатин34 г Разрыхлитель1 ч. л. Йогурт500 г Сливки400 г Сметана200 г Малина500 г

Приготовление

Готовим бисквит. В глубокой емкости соединяем яйца с 2 ст. л. воды и со 100 г сахара. Взбиваем всё до пышной побелевшей смеси. Всыпаем ко взбитым яйцам просеянную пшеничную муку и разрыхлитель для теста. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Застилаем пергаментом форму для выпекания диаметром 26 см. Выливаем в нее тесто. Ровняем его. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Делаем мусс. В миску вливаем сливки жирностью 33 %. Взбиваем их до плотной массы.В отдельной емкости соединяем натуральный йогурт жирностью 3,5 % со 140 г сахара. Всыпаем еще ванильный сахар. Добавляем сметану жирностью 20 %. Слегка всё взбиваем.Помещаем в небольшую емкость 20 г желатина. Замачиваем его в холодной воде на 5–7 минут. Затем отжимаем желатин. Перекладываем в сотейник.Добавляем к желатину немного воды. Нагреваем его, но не кипятим. Снимаем с огня полностью растворившийся желатин.Остывшую желатиновую смесь вливаем в йогуртовую массу (тонкой струйкой). Постоянно всё перемешиваем. Затем постепенно добавляем в массу из йогурта взбитые сливки. Перемешиваем венчиком до получения однородного мусса. Помещаем полностью остывший бисквит в кондитерское кольцо. Выливаем на основу мусс, равномерно его распределяя.Предварительно размороженную малину пробиваем погружным блендером. Затем протираем полученное пюре через сито. Добавляем к ягодной массе 100 г сахара. Хорошенько перемешиваем.Оставшийся желатин готовим так же, как и для мусса. Когда он остынет, постепенно вливаем его в малиновую смесь. Постоянно помешиваем.На слегка схватившийся мусс выливаем ягодное желе. С помощью ложки слегка перемешиваем 2 верхних слоя ложкой. Отправляем десерт на 3–4 часа в холодильник.

Когда торт полностью застынет, необходимо пройтись ножом по его краям. Так вам удастся быстро извлечь муссовый десерт из кулинарного кольца. Понравился рецепт столь аппетитного торта с нежным муссом? Сохраните его, чтобы не потерять.