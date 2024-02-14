Творожные кексы на скорую руку. Много пробовала рецептов, но этот самый лучший: быстро и вкусно

Кексы — это английская выпечка, которая была придумана достаточно давно. Считается, что кексы изобретали не только английские, но и французские кулинары. Но, по большей части преуспели в готовке кексов именно в Англии. Само слово кекс берет свои корни от двух слов — французского “фрукты” и от английского “пирог”.

Кроме слова кекс, в Англии используется слово маффин. Оно уже конкретно английское и обозначает булочку к чаю.

Судя из контекста, сразу возникает понимание, для чего придуман кекс. Это небольшое мучное изделие для чаепития, популярного в великобритании. Приготовим простые домашние кексы своими руками.

Ингредиенты для кекса:

Творог – 200 г;

Яйцо – 2 шт.;

Сметана – 2 ст.л.;

Сахар – 100 г;

Масло сливочное – 30 г;

Мука – 160 г;

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Приготовление кексов:

В миску с творогом разбиваем яйца и добавляем сметану, погружным блендером доводим до однородности массу. Высыпаем к творожной массе сахар и растопленное заранее сливочное масло, смешиваем.

Соединяем в миске с мукой разрыхлитель, просеиваем в творожную массу. Выкладываем тесто в формочки для кексов на ⅔.

Выпекаем кексы при 180 градусах 30 минут.

Получаются нежные и мягкие кексы.

Также к тесту можно добавить шоколад, кокосовую стружку и изюм для вкусового разнообразия.