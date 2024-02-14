Творожные кексы на скорую руку. Много пробовала рецептов, но этот самый лучший: быстро и вкусно

Кексы — это английская выпечка, которая была придумана достаточно давно. Считается, что кексы изобретали не только английские, но и французские кулинары. Но, по большей части преуспели в готовке кексов именно в Англии. Само слово кекс берет свои корни от двух слов — французского “фрукты” и от английского “пирог”.
Кроме слова кекс, в Англии используется слово маффин. Оно уже конкретно английское и обозначает булочку к чаю.
Судя из контекста, сразу возникает понимание, для чего придуман кекс. Это небольшое мучное изделие для чаепития, популярного в великобритании. Приготовим простые домашние кексы своими руками.
Ингредиенты для кекса:
- Творог – 200 г;
- Яйцо – 2 шт.;
- Сметана – 2 ст.л.;
- Сахар – 100 г;
- Масло сливочное – 30 г;
- Мука – 160 г;
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Приготовление кексов:
В миску с творогом разбиваем яйца и добавляем сметану, погружным блендером доводим до однородности массу. Высыпаем к творожной массе сахар и растопленное заранее сливочное масло, смешиваем.
Соединяем в миске с мукой разрыхлитель, просеиваем в творожную массу. Выкладываем тесто в формочки для кексов на ⅔.
Выпекаем кексы при 180 градусах 30 минут.
Получаются нежные и мягкие кексы.
Также к тесту можно добавить шоколад, кокосовую стружку и изюм для вкусового разнообразия.