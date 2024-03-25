На кухне и в быту: как использовать выдохнувшееся вино

Есть немало вариантов, как превратить выдохшееся вино в полезный ингредиент блюда или использовать его в быту.

Помните, как забыли закупорить недопитую бутылку вина после застолья, а на утро были вынуждены вылить его — показалось бесполезным и непригодным к употреблению. Но это не совсем так. На самом деле, есть немало вариантов, как превратить выдохшееся вино в полезный ингредиент блюда или использовать его в быту. Итак, что можно сделать с таким вином.

Маринад для мяса

Одним из самых популярных способов использования выдохшегося вина является его превращение в маринад для мяса. В таком случае вино может стать отличным способом приготовления кулинарного шедевра. Примерно за 5 минут вы сможете приготовить вкусный маринад на основе вина. Просто смешайте вино с оливковым маслом, чесноком, соевым соусом и специями. Залейте этим маринадом мясо и оставьте его в холодильнике на несколько часов или даже на ночь. Результат вас приятно удивит.

Превращение в уксус

Если у вас есть немного больше времени, вы можете превратить старое вино в уксус. Это может показаться сложным, но на самом деле процесс довольно прост. Налейте вино в стеклянную или керамическую бутылку, добавьте закваску (сухой ржаной хлеб или 10 г сухих дрожжей на 1 л вина) и храните в темном месте при комнатной температуре. Через несколько недель у вас будет вкусный домашний уксус, готовый к использованию.

Приготовление соуса

Если маринады и уксус не ваше, вы можете использовать выдохшееся вино для приготовления соусов. Просто смешайте его с бульоном, маслом, мукой и специями, и вы получите отличный соус для ваших блюд.

Применение в быту

Вино также может стать отличным дезинфицирующим средством благодаря своим антибактериальным свойствам. Кроме того, белое вино можно использовать для удаления жира с поверхностей, красное — для окрашивания ткани.