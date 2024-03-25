Гренки с яйцом и сыром в духовке

Завтрак — первый прием пищи за день, который способен наполнить ваш организм энергией на несколько часов. Потому им не стоит пренебрегать. В мире разнообразных завтраков гренки с яйцом и сыром выделяют как идеальный выбор, объединяющий в себе питательность, отменный вкус и простоту приготовления.

Как известно, один из главных ингредиентов такого блюда — куриные яйца. Это натуральный источник белка, жирных кислот, витаминов и минералов, необходимых для здорового функционирования организма. Добавление сыра придает завтраку дополнительное количество кальция, что делает его потрясающим вариантом утреннего приема пищи для тех, кто стремится к здоровому питанию.

Как приготовить золотистые гренки с яйцом и сыром

Скажем сразу, что сковорода для приготовления такого блюда вам не понадобится. Рекомендуем запечь гренки с яйцом в духовке. Благодаря этому вы потратите намного меньше подсолнечного масла в процессе, и завтрак будет в разы полезнее.

Ингредиенты

Хлеб200 г Яйцо6 шт. Молоко2 ст. л. Твердый сыр200 г Соль по вкусу Черный перец (молотый)2 щеп. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Выкладываем 4 ломтика белого тостового хлеба на разделочную доску. Берем стакан. С его помощью вырезаем в центре каждого ломтика круглое отверстие.Берем целый хлеб. Выкладываем на каждый ломтик кусочек выпечки с отверстием, формируя таким образом 4 заготовки. В глубокую емкость вбиваем 2 яйца. Вливаем молоко. Всыпаем соль и черный молотый перец. Слегка взбиваем всё вилкой до получения однородной смеси.Застилаем противень пекарской бумагой. Смазываем ее тонким слоем подсолнечного масла.Обмакиваем заготовки из хлеба в яично-молочную смесь с двух сторон. Выкладываем их на противень. Слегка придавливаем ломтики хлеба ладонью, чтобы они плотнее прилегали друг к другу. Вбиваем яйцо в чашку или в мисочку с широкими краями. Аккуратно вливаем его в отверстие в хлебе, стараясь не повредить целостность желтка.Проделываем то же с оставшимися яйцами, заполняя все заготовки. Натираем на терке твердый сыр. Посыпаем им края хлеба вокруг яйца.Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем в него противень на 8–12 минут. Ждем, пока сыр полностью расплавится и подрумянится.

Если вы хотите, чтобы желток остался жидким, измените немного последовательность приготовления. Отправьте хлеб с натертым сыром в духовой шкаф на 5–7 минут. Только потом добавьте яйца. Запекайте гренки еще 2–3 минуты. Готово!