ГлавнаяРецептыСекрет вкусного поста от наших предков: древний рецепт картофельных кныдлей Секрет вкусного поста от наших предков: древний рецепт картофельных кныдлей На чтение: 1 минута Картофельные кныдли – традиционное блюдо украинской кухни, которое очень просто приготовить. С этим справится даже начинающий. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Они прекрасно подходят для приготовления в Великий пост. Попробуйте приготовить кныдли по этому рецепту – вам понравится. Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Картофельные кныдли Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 9 картофелин; – 2 лука; – 500 граммов муки; – 3 чайные ложки соли; – 5 зубчиков чеснока; – 40 миллилитров растительного масла. Приготовление: Картофель почистите. Половину отварите в подсоленной воде до готовности и растолките в пюре. Остальной картофель и лук натрите на мелкую терку. Откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Смешайте пюре и натертый картофель, просейте в картофельную массу муку и вымесите мягкое тесто. Выложите его на обильно посыпанную мукой поверхность, разделите на несколько частей и раскатайте из них колбаски. Нарежьте их кусочками. Воду доведите до кипения, забросьте в нее кныдли, перемешайте и подождите, пока всплывут. Достаньте шумовкой на дуршлаг и ополосните холодной водой. Чеснок пропустите через пресс, добавьте к нему масло, соль и перемешайте. Лук нарежьте кубиками и поджарьте на растительном масле до золотистости. Готовые кныдли полейте чесночным маслом, стряхните и посыпьте жареным луком. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные картофельные рулетики из лаваша. Поделитесь с друзьями