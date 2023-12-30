Вкусные лепешки с начинкой к чаю. Тесто на кефире, готовлю на сковороде: просто и сытно

Лепешки — это замена хлеба, свойственная для жителей Востока и Средней Азии. Аналог лепешек для нас — это хлеб. Почему народы Азии и Востока готовят именно лепешки?
Вероятно, это связано с верой и культурой людей. У жителей пустынь лепешки готовились буквально на песке. Дело в том, что днем песок настолько сильно разогревается, что превращается в печь. В песок кладется тесто, которое превращается в готовую лепешку. С хлебом данный способ приготовления невозможен.
В других странах, где нет пустынь, лепешки готовят на сковороде. Это тоже удобнее, чем выпекать лепешки в печи.
Расскажем про способ готовить лепешки на кефире.
Ингредиенты для лепешек на кефире:
- Кефир теплый — 300 мл;
- Соль — 1 ч.л.;
- Сода — 1 ч.л.;
- Желток — 1 шт.;
- Растительное масло — 3 ст.л.;
- Зеленый лук — полпучка;
- Мука — 380 г.
Ингредиенты для начинки:
- Творог 9% — 230 г;
- Сыр — 150 г;
- Соль — ½ ч.л.;
- Белок — 1 шт.
Приготовление лепешек на кефире:
В теплый кефир высыпаем соль и соду, добавляем желток и растительное масло, перемешиваем. Шинкуем мелко зеленый лук, высыпаем в кефир вместе с мукой, замешиваем тесто.
Оставляем тесто на 20 минут под целлофаном в тепле. Натираем мелко сыр, смешиваем с творогом, солим. Вливаем в начинку белок яйца, смешиваем.
Делим тесто на 10 равных кусочков. Раскатываем колобки в пласты толщиной 0,8 см. В каждую лепешку кладем по ложке начинки, запечатываем внутри.
Начиненную лепешку слегка раскатываем.
В сковороде на растительном масле обжариваем лепешки с обеих сторон до золотистого цвета.
Остается только смазать лепешки сливочным маслом.
Получаются вкусные сырные лепешки к чаю.