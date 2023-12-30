Вкусные лепешки с начинкой к чаю. Тесто на кефире, готовлю на сковороде: просто и сытно

Лепешки — это замена хлеба, свойственная для жителей Востока и Средней Азии. Аналог лепешек для нас — это хлеб. Почему народы Азии и Востока готовят именно лепешки?

Вероятно, это связано с верой и культурой людей. У жителей пустынь лепешки готовились буквально на песке. Дело в том, что днем песок настолько сильно разогревается, что превращается в печь. В песок кладется тесто, которое превращается в готовую лепешку. С хлебом данный способ приготовления невозможен.

В других странах, где нет пустынь, лепешки готовят на сковороде. Это тоже удобнее, чем выпекать лепешки в печи.

Расскажем про способ готовить лепешки на кефире.

Ингредиенты для лепешек на кефире:

Кефир теплый — 300 мл;

Соль — 1 ч.л.;

Сода — 1 ч.л.;

Желток — 1 шт.;

Растительное масло — 3 ст.л.;

Зеленый лук — полпучка;

Мука — 380 г.

Ингредиенты для начинки:

Творог 9% — 230 г;

Сыр — 150 г;

Соль — ½ ч.л.;

Белок — 1 шт.

Приготовление лепешек на кефире:

В теплый кефир высыпаем соль и соду, добавляем желток и растительное масло, перемешиваем. Шинкуем мелко зеленый лук, высыпаем в кефир вместе с мукой, замешиваем тесто.

Оставляем тесто на 20 минут под целлофаном в тепле. Натираем мелко сыр, смешиваем с творогом, солим. Вливаем в начинку белок яйца, смешиваем.

Делим тесто на 10 равных кусочков. Раскатываем колобки в пласты толщиной 0,8 см. В каждую лепешку кладем по ложке начинки, запечатываем внутри.

Начиненную лепешку слегка раскатываем.

В сковороде на растительном масле обжариваем лепешки с обеих сторон до золотистого цвета.

Остается только смазать лепешки сливочным маслом.

Получаются вкусные сырные лепешки к чаю.