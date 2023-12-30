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Вкусные лепешки с начинкой к чаю. Тесто на кефире, готовлю на сковороде: просто и сытно

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Вкусные лепешки с начинкой к чаю. Тесто на кефире, готовлю на сковороде: просто и сытно

Лепешки — это замена хлеба, свойственная для жителей Востока и Средней Азии. Аналог лепешек для нас — это хлеб. Почему народы Азии и Востока готовят именно лепешки?

Вероятно, это связано с верой и культурой людей. У жителей пустынь лепешки готовились буквально на песке. Дело в том, что днем песок настолько сильно разогревается, что превращается в печь. В песок кладется тесто, которое превращается в готовую лепешку. С хлебом данный способ приготовления невозможен.

В других странах, где нет пустынь, лепешки готовят на сковороде. Это тоже удобнее, чем выпекать лепешки в печи.

Расскажем про способ готовить лепешки на кефире.

Ингредиенты для лепешек на кефире:

  • Кефир теплый — 300 мл;
  • Соль — 1 ч.л.;
  • Сода — 1 ч.л.;
  • Желток — 1 шт.;
  • Растительное масло — 3 ст.л.;
  • Зеленый лук — полпучка;
  • Мука — 380 г.

Ингредиенты для начинки:

  • Творог 9% — 230 г;
  • Сыр — 150 г;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Белок — 1 шт.

Приготовление лепешек на кефире:

В теплый кефир высыпаем соль и соду, добавляем желток и растительное масло, перемешиваем. Шинкуем мелко зеленый лук, высыпаем в кефир вместе с мукой, замешиваем тесто.

Вкусные лепешки с начинкой к чаю. Тесто на кефире, готовлю на сковороде: просто и сытно

Оставляем тесто на 20 минут под целлофаном в тепле. Натираем мелко сыр, смешиваем с творогом, солим. Вливаем в начинку белок яйца, смешиваем.

Делим тесто на 10 равных кусочков. Раскатываем колобки в пласты толщиной 0,8 см. В каждую лепешку кладем по ложке начинки, запечатываем внутри.

Вкусные лепешки с начинкой к чаю. Тесто на кефире, готовлю на сковороде: просто и сытно

Начиненную лепешку слегка раскатываем.

Вкусные лепешки с начинкой к чаю. Тесто на кефире, готовлю на сковороде: просто и сытно

В сковороде на растительном масле обжариваем лепешки с обеих сторон до золотистого цвета.

Вкусные лепешки с начинкой к чаю. Тесто на кефире, готовлю на сковороде: просто и сытно

Остается только смазать лепешки сливочным маслом.

Вкусные лепешки с начинкой к чаю. Тесто на кефире, готовлю на сковороде: просто и сытно

Получаются вкусные сырные лепешки к чаю.

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