ГлавнаяРецептыНовогоднее меню 2024: топ-10 блюд, которые должны быть на вашем праздничном столе Новогоднее меню 2024: топ-10 блюд, которые должны быть на вашем праздничном столе На чтение: 5 минут Наверное, каждый хочет, чтобы его новогодний стол был заполнен красивыми и ароматными блюдами. Ведь так приятно на праздники вкусно угощать своих гостей. НОВОСТИ ВКУСНО Сделать это не так уж трудно. Какими интересными рецептами дополнить свое новогоднее меню, узнайте в подборке 24 Канала. Стоит попробовать Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой Оливье с секретом Время: 3 часа Порций: 6 Ингредиенты: – 200 граммов телячьего языка; – 200 граммов телятины; – 2 яйца; – 200 граммов соленых огурцов; – 200 граммов картофеля; – 20 граммов зеленого лука; – 1 луковица; – 1 морковка; – 2,5 столовых ложки оливкового масла; – лимонный сок; – растительные сливки; – соль и перец. Приготовление: Сварите телячий язык вместе с луковицей, морковкой, специями и зеленью. Обжарьте на сковороде мясо до готовности. В отдельной миске взбейте два желтка, лимонный сок, оливковое масло и растительные сливки. Оставьте в холодильнике на 20 минут. Очистите сваренный язык и порежьте его на кубики. Вареный картофель, мясо, яйца и огурцы также порежьте на кубики. Зеленый лук измельчите. Смешайте все ингредиенты в большой миске. Заправьте оливковым маслом и домашним майонезом. Шуба с грибами Время: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 2 вареные свеклы; – 2 вареные моркови; – 2 вареные картофелины; – 200 граммов сельди; – 100 граммов майонеза; – 10 шампиньонов; – 1 луковица. Приготовление: Обжарьте лук на оливковом масле в течение 3 – 4 минут. Добавьте 1 натертую морковь, измельченные шампиньоны и специи по вкусу. Готовую смесь смешайте в блендере и оставьте остыть. Выложите на тарелку порезанную кубиками сельдь. Следующий слой – кубики картофеля. Далее выложите майонез и грибную икру. Добавьте 1 натертую морковь и еще немного майонеза. Последний слой – вареная свекла, натертая на терке. Украсьте блюдо яичным желтком. Ваш стол будет просто незабываемым / Фото Unsplash Скумбрия на гриле Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 скумбрии; – 30 граммов лимонного сока; – специи по вкусу; – 30 миллилитров оливкового масла; – вода; – соль и перец; – 3 зубчика чеснока. Приготовление: Замаринуйте свежую рыбу в лимонном соке и посыпьте специями. Положите на гриль или сковороду. Тем временем приготовьте соус. Для этого смешайте горячую воду, оливковое масло, соль, перец и натертый чеснок. Перемешайте. Обмокните в чесночный соус хлеб и пожарьте гренки. Подавайте их с готовой рыбой. Рыба в овощном маринаде Время: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 1 килограмм рыбы; – мука; – 30 граммов моркови; – паприка, перец и соль; – 20 миллилитров воды. Приготовление: Порежьте рыбу на большие куски. Запанируйте в муке и жарьте до появления золотистой корочки. Натрите морковь. Пожарьте ее на маленьком огне. Добавьте паприку и воду. Жарьте еще 2 – 3 минуты. Выложите блюдо на противень. Сначала положите слой овощей, а затем рыбу, которую тоже покройте слоем овощей. Накройте блюдо фольгой. Сделайте в ней отверстия. Запекайте 20 – 25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Ребрышки с особым соусом Время: 1 час 40 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 500 граммов ребрышек; – 20 граммов свежего тимьяна; – 50 граммов бекона; – 1 луковица; – 1 чайная ложка горчицы; – 1 столовая ложка меда; – 2 зубчика чеснока; – 1 столовая ложка винного уксуса; – 150 граммов томатного соуса; – зелень и специи по вкусу. Приготовление: Посыпьте ребрышки специями и заверните их в фольгу. Запекайте при температуре 160 градусов ориентировочно 1,5 часа. Заверните в бекон тимьян и перевяжите веревкой. Поджарьте на сковороде. Добавьте измельченный лук, томатный соус, горчицу, винный уксус, мед и чеснок. Достаньте ребрышки. Смажьте их соусом и снова отправьте в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов. Празднование Нового года – это всегда весело / Фото Unsplash Печеный картофель с начинкой Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 500 граммов картофеля; – 100 граммов сыра; – 100 граммов цукини; – 40 граммов оливок; – 100 граммов салями; – 3 столовые ложки томатной пасты; – специи по вкусу. Приготовление: Смажьте картофель оливковым маслом. Запекайте в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Разрежьте готовый картофель пополам. Добавьте специи, а внутрь положите натертый сыр, оливки и салями. Еще один вариант начинки – томатный соус, цукини и сыр. Миксуйте начинку по своему вкусу. Заверните каждый картофель в фольгу и запекайте еще 10 минут при температуре 200 градусов. Запеченная курица с апельсинами Время: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – тушка курицы; – 6 столовых ложек меда; – 50 граммов имбиря; – цедра апельсина и лимона; – перец и соль; – 3 апельсина; – 100 миллилитров соевого соуса. Приготовление: Замаринуйте курицу. Для маринада смешайте мед, имбирь, цедру апельсина и лимона, перец, соевый соус и сок апельсина. Смажьте форму для выпечки оливковым маслом. Поместите курицу в рукав для выпечки, украсив ее апельсином без кожуры. Запекайте блюдо при температуре 190 градусов на 1 час. Маринованная скумбрия Время: сутки Порций: 4 Ингредиенты: – 1 скумбрия; – бадьян, анис, соль, лавровые листья, черный перец; – уксус. Приготовление: Нарежьте скумбрию на большие куски. Поместите рыбу в банку. Залейте уксусом, горячей водой и добавьте специи. Маринуйте рыбу по меньшей мере сутки. Подавайте блюдо со свежим хлебом. Паштет из копченой скумбрии Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – копченая скумбрия; – 50 граммов сливочного масла; – 1 луковица; – сахар, уксус по вкусу. Приготовление: Поместите кусочки скумбрии без костей и масло в блендер. Смешайте. Обжарьте измельченный лук на сковороде, добавьте уксус и сахар. Добавьте лук в паштет и перемешайте. Запеченные баклажаны Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 баклажана; – 4 томата; – 100 граммов моцареллы; – 3 зубчика чеснока; – 50 миллилитров оливкового масла; – зелень и специи по вкусу. Приготовление: Разрежьте баклажаны вдоль тонкими слайсами. Однако не дорезайте их до конца. Выложите баклажаны на противень, застеленный пергаментной бумагой. Внутрь баклажанов выложите нарезанные помидоры и моцареллу. Зафиксируйте баклажаны шпажками или зубочистками. В отдельную миску налейте растительное масло, добавьте натертый чеснок и специи. Перемешайте. Смажьте этим соусом баклажаны и запекайте их 20 минут при температуре 200 градусов. Понравилась подборка? Попробуйте еще приготовить культовую «Белочку» – для этого салата нужно всего 3 ингредиента. Поделитесь с друзьями