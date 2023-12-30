Новогоднее меню 2024: топ-10 блюд, которые должны быть на вашем праздничном столе

Наверное, каждый хочет, чтобы его новогодний стол был заполнен красивыми и ароматными блюдами. Ведь так приятно на праздники вкусно угощать своих гостей. НОВОСТИ ВКУСНО Сделать это не так уж трудно. Какими интересными рецептами дополнить свое новогоднее меню, узнайте в подборке 24 Канала. Стоит попробовать Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой Оливье с секретом Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 200 граммов телячьего языка;

– 200 граммов телятины;

– 2 яйца;

– 200 граммов соленых огурцов;

– 200 граммов картофеля;

– 20 граммов зеленого лука;

– 1 луковица;

– 1 морковка;

– 2,5 столовых ложки оливкового масла;

– лимонный сок;

– растительные сливки;

– соль и перец. Приготовление: Сварите телячий язык вместе с луковицей, морковкой, специями и зеленью. Обжарьте на сковороде мясо до готовности. В отдельной миске взбейте два желтка, лимонный сок, оливковое масло и растительные сливки. Оставьте в холодильнике на 20 минут. Очистите сваренный язык и порежьте его на кубики. Вареный картофель, мясо, яйца и огурцы также порежьте на кубики. Зеленый лук измельчите. Смешайте все ингредиенты в большой миске. Заправьте оливковым маслом и домашним майонезом. Шуба с грибами Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 вареные свеклы;

– 2 вареные моркови;

– 2 вареные картофелины;

– 200 граммов сельди;

– 100 граммов майонеза;

– 10 шампиньонов;

– 1 луковица. Приготовление: Обжарьте лук на оливковом масле в течение 3 – 4 минут. Добавьте 1 натертую морковь, измельченные шампиньоны и специи по вкусу. Готовую смесь смешайте в блендере и оставьте остыть. Выложите на тарелку порезанную кубиками сельдь. Следующий слой – кубики картофеля. Далее выложите майонез и грибную икру. Добавьте 1 натертую морковь и еще немного майонеза. Последний слой – вареная свекла, натертая на терке. Украсьте блюдо яичным желтком. Ваш стол будет просто незабываемым / Фото Unsplash Скумбрия на гриле Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 скумбрии;

– 30 граммов лимонного сока;

– специи по вкусу;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– вода;

– соль и перец;

– 3 зубчика чеснока. Приготовление: Замаринуйте свежую рыбу в лимонном соке и посыпьте специями. Положите на гриль или сковороду. Тем временем приготовьте соус. Для этого смешайте горячую воду, оливковое масло, соль, перец и натертый чеснок. Перемешайте. Обмокните в чесночный соус хлеб и пожарьте гренки. Подавайте их с готовой рыбой. Рыба в овощном маринаде Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 1 килограмм рыбы;

– мука;

– 30 граммов моркови;

– паприка, перец и соль;

– 20 миллилитров воды. Приготовление: Порежьте рыбу на большие куски. Запанируйте в муке и жарьте до появления золотистой корочки. Натрите морковь. Пожарьте ее на маленьком огне. Добавьте паприку и воду. Жарьте еще 2 – 3 минуты. Выложите блюдо на противень. Сначала положите слой овощей, а затем рыбу, которую тоже покройте слоем овощей. Накройте блюдо фольгой. Сделайте в ней отверстия. Запекайте 20 – 25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Ребрышки с особым соусом Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 500 граммов ребрышек;

– 20 граммов свежего тимьяна;

– 50 граммов бекона;

– 1 луковица;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 столовая ложка меда;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка винного уксуса;

– 150 граммов томатного соуса;

– зелень и специи по вкусу. Приготовление: Посыпьте ребрышки специями и заверните их в фольгу. Запекайте при температуре 160 градусов ориентировочно 1,5 часа. Заверните в бекон тимьян и перевяжите веревкой. Поджарьте на сковороде. Добавьте измельченный лук, томатный соус, горчицу, винный уксус, мед и чеснок. Достаньте ребрышки. Смажьте их соусом и снова отправьте в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов. Празднование Нового года – это всегда весело / Фото Unsplash Печеный картофель с начинкой Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 100 граммов сыра;

– 100 граммов цукини;

– 40 граммов оливок;

– 100 граммов салями;

– 3 столовые ложки томатной пасты;

– специи по вкусу. Приготовление: Смажьте картофель оливковым маслом. Запекайте в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Разрежьте готовый картофель пополам. Добавьте специи, а внутрь положите натертый сыр, оливки и салями. Еще один вариант начинки – томатный соус, цукини и сыр. Миксуйте начинку по своему вкусу. Заверните каждый картофель в фольгу и запекайте еще 10 минут при температуре 200 градусов. Запеченная курица с апельсинами Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– тушка курицы;

– 6 столовых ложек меда;

– 50 граммов имбиря;

– цедра апельсина и лимона;

– перец и соль;

– 3 апельсина;

– 100 миллилитров соевого соуса. Приготовление: Замаринуйте курицу. Для маринада смешайте мед, имбирь, цедру апельсина и лимона, перец, соевый соус и сок апельсина. Смажьте форму для выпечки оливковым маслом. Поместите курицу в рукав для выпечки, украсив ее апельсином без кожуры. Запекайте блюдо при температуре 190 градусов на 1 час. Маринованная скумбрия Время : сутки

: сутки Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 скумбрия;

– бадьян, анис, соль, лавровые листья, черный перец;

– уксус. Приготовление: Нарежьте скумбрию на большие куски. Поместите рыбу в банку. Залейте уксусом, горячей водой и добавьте специи. Маринуйте рыбу по меньшей мере сутки. Подавайте блюдо со свежим хлебом. Паштет из копченой скумбрии Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– копченая скумбрия;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 луковица;

– сахар, уксус по вкусу. Приготовление: Поместите кусочки скумбрии без костей и масло в блендер. Смешайте. Обжарьте измельченный лук на сковороде, добавьте уксус и сахар. Добавьте лук в паштет и перемешайте. Запеченные баклажаны Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 4 томата;

– 100 граммов моцареллы;

– 3 зубчика чеснока;

– 50 миллилитров оливкового масла;

– зелень и специи по вкусу. Приготовление: Разрежьте баклажаны вдоль тонкими слайсами. Однако не дорезайте их до конца. Выложите баклажаны на противень, застеленный пергаментной бумагой. Внутрь баклажанов выложите нарезанные помидоры и моцареллу. Зафиксируйте баклажаны шпажками или зубочистками. В отдельную миску налейте растительное масло, добавьте натертый чеснок и специи. Перемешайте. Смажьте этим соусом баклажаны и запекайте их 20 минут при температуре 200 градусов. Понравилась подборка? Попробуйте еще приготовить культовую «Белочку» – для этого салата нужно всего 3 ингредиента.