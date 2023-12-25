На праздничный стол вместо красной рыбы. Покажу, как вкусно приготовить обычную скумбрию: рецепт удивил гостей

Если приготовление рыбы на праздничный стол вам кажется плохой идеей, то стоит переосмыслить это блюдо. Многие гости на празднике ждут, что их будут кормить разными деликатесами, чаще мясными. Но, рыбные блюда на фоне мясных могут смотреться более выигрышными. Дело в том, что от обычного мяса по-французски и жаркого можно устать. Тем более если праздники в вашей семье длятся долго.

Поэтому на смену мясным деликатесам надо готовить рыбные. Однако, неужели для этого требуется покупать тунец и лосось? Стоимость этой рыбы весьма внушительная. Можно заменить дорогую рыбу на скумбрию.

Приготовим запеченную скумбрию на праздничный стол.

Ингредиенты для запеченной скумбрии:

скумбрия свежемороженая — 2 шт.;

соль — щепотка;

картофель — 4 шт.;

лук репчатый — шт.;

паприка;

сухой чеснок;

кориандр — 12 ч.л.;

соевый соус — 4 ст.л.

Приготовление запеченной скумбрии:

Делаем два параллельных надреза по хребту рыбы и достаем позвоночник с костями. Раскрываем рыбу по хребту, удаляем внутренности и черную пленку. Убираем также плавники и жабры, делаем надрезы вдоль ребер с каждой стороны на расстоянии пары см.

Посыпаем филе скумбрии солью и приправой для рыбы, оставляем мариноваться на 15-20 минут. Очищенный картофель нарезаем тонкими пластинами, посыпаем приправами для овощей и картошки.

Смазываем противень растительным маслом, выкладываем на поверхность картофель.

Запекаем картошку при 200 градусах 15-20 минут.

Нарезаем полукольцами репчатый лук. Кладем лук на запеченную картошку, сверху выкладываем филе мясом вниз.

В тарелку смешиваем паприку с кориандром и сухим чесноком, заливаем соевым соусом и растительным маслом. Смазываем каждую скумбрию данным маринадом.

Мочим пергамент, кладем на верхушку рыбы и овощей. Запекаем блюдо при 200 градусах 25-30 минут.

Сбрызгиваем рыбу соком лимона и подаем к столу вместе с картошкой.

Получается праздничное вкусное блюдо.