Обожаю эти нежные миндально-кокосовые конфеты. Не раз пробовала воссоздать их вкус в домашних условиях, и лишь по рецепту по ссылке мне это удалось. А недавно попробовала приготовить вафельный торт «Рафаэлло». Такого простого торта с настолько шикарным вкусом вы больше не найдете!

Этот десерт даже у самой неумелой хозяйки выйдет с первого раза. Более того, вам не придется на следующий же день снова приступать к готовке. Ведь разлетается кокосовый торт из вафельных коржей на ура. Что ж, пожалуй, хватит нахваливать рецепт. Пора приступать к готовке!

Как приготовить вафельный торт «Рафаэлло»

Если вы планируете приготовить данный торт в ближайшее время, убедитесь, что имеете в наличии упаковку вафельных коржей, пачку кокосовой стружки, плитку белого шоколада и всё для заварного крема. За более детальной инструкцией спускайтесь вниз!

Ингредиенты

Яйцо10 шт. Пшеничная мука220 г Сахар400 г Кокосовая стружка300 г Крахмал70 г Вафельные коржи3 шт. Белый шоколад100 г Молоко700 мл Желатин10 г Взбитые сливки200 мл

Приготовление

Первым приготовьте безе. Белки взбейте с 300 г сахара до твердой пены. Затем осторожно вмешайте в нее 300 г кокосовой стружки и 150 г пшеничной муки. Тщательно перемешайте кухонным комбайном. Этой массой перемажьте все три вафельных коржа. Отправьте их на 15 минут в разогретую до 160 градусов духовку. Затем дайте коржам остыть. Тем временем замочите желатин в воде по инструкции на упаковке. Для приготовления крема возьмите часть молока и смешайте его с остатками сахара, муки, крахмалом и желтками. В однородную жидкость тонкой струйкой перелейте горячее молоко. Когда жидкость снова станет однородной, пересыпьте в нее натертый белый шоколад. Варите, помешивая, 5 минут. В готовый крем вмешайте желатин. Дайте ему остыть, накрыв пищевой пленкой. В полностью остывший крем вмешайте взбитые сливки или 150 г сливочного масла. Перемажьте кремом каждый корж и соберите торт. Пересыпьте его кокосовой стружкой или тертым белым шоколадом.

Вот ленивый торт «Рафаэлло» и готов. Сохраните себе рецепт, ведь он поможет сэкономить вам немало времени. Десерт получается вкусным и нарядным, а по факту такой простой. Как вам идея? Делитесь мнением в комментариях!